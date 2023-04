Barbara d’Urso lascia tutti senza parole, la risposta che dà ad un possibile futuro in Rai non se la aspettava nessuno

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara D’Urso si è molto raccontata in una lunga intervista rilasciata al settimanale Gente in occasione della quale ha dato alcune risposte che hanno lasciato il suo pubblico senza parole. Vediamo cosa ha detto che ha stupito tanto.

Barbara d’Urso parla del suo lavoro e della possibilità di andare in Rai

Barbara d’Urso ha parlato dei suoi impegni attuali e ha detto: “La tv per me è un mezzo per arrivare al cuore degli italiani e delle italiane. Quando hanno chiuso i miei programmi? Ho detto: “Perfetto, mi invento altre cose”. Prima ne facevo tre contemporaneamente? Ora ne faccio quattro, pensi un po’! Faccio Pomeriggio 5, che registra ogni giorno ottimi ascolti, teatro, il podcast Amiche mie, che ha avuto un grande successo e faremo la seconda serie, e poi il Metadurso. Un futuro in Rai? Con me tutto può sempre accadere: sono la donna delle sorprese”.

Barbara d’Urso racconta anche come è arrivata a fare pace con Lucio Presta.

Tempo fa Lucio Presta e Barbara D’Urso litigarono ma qualche giorno fa hanno fatto pace e lei ha motivato così questa scelta: “Ci siamo incontrati, abbiamo chiacchierato per ore e abbiamo deciso di incontrarci nuovamente per capire perché per 25 anni siamo stati nemici sapendo la stima reciproca che avevamo. Io avevo fatto qualcosa che gli era dispiaciuto. Lui è stato feroce con me e lo ha anche ammesso, ma siccome la vita è breve e i conflitti, anche i più piccoli, non servono a niente, è molto meglio essere in pace. Io sono una che perdona, perdonerei tutti quelli che mi hanno massacrato finora”.

I due avevano litigato per un post durissimo che Lucio Presta aveva scritto contro la D’Urso: “Pensierino del mattino in tempo di Coronavirus: posto che l’orrore televisivo che produce ogni giorno, ogni mese, ogni anno la suora Laica in paillettes (naturalmente nulla a che fare con le Suore Laiche vere che sono esempi da seguire ) è ormai da tempo sotto gli occhi di tutti e quindi vorrei non tornare sull’argomento quello che mi domando ogni giorno è: come mai una Testata giornalistica VIDEONEWS accetta di mettere la Firma su tanto poco e tanto orrore?”