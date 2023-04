Natalia Paragoni massacrata sui social: “Sei diventata proprio brutta in gravidanza”

0 SHARES Condividi Tweet

Natalia Paragoni, la fidanzata di Andrea Zelletta finisce in ospedale e poi racconta l’accaduto. Gli haters non perdono occasione per offenderla.

Natalia Paragoni, nota influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, fidanzata di Andrea Zelletta è in dolce attesa. L’annuncio è arrivato pochi mesi fa e giornalmente condivide con i suoi follower tutto, da quelle che sono le sue sensazioni, paure ed anche emozioni. Proprio nella giornata di Pasquetta, l’influencer ha pubblicato un post che ha fatto tanto preoccupare i suoi follower. L’ex corteggiatrice infatti, si è fotografata sul letto di un ospedale, dicendo di essere finita al Pronto soccorso, senza dare tante informazioni. Ad ogni modo, il giorno dopo Natalia, dopo essere tornata a casa ha voluto spiegare quanto accaduto, ma non sono mancate le critiche e le offese.

Natalia Paragoni finisce in ospedale, paura per l’ex corteggiatrice

Natalia Paragoni è incinta e aspetta una femminuccia. L’annuncio è arrivato un paio di mesi fa, proprio nel giorno del suo compleanno, in occasione di una festa organizzata con gli amici più intimi. Ad ogni modo, l’ex corteggiatrice continua ad essere molto attiva sui social, dove condivide spesso delle instagram stories, parlando ai suoi follower e condividendo con loro emozioni, gioie ed anche dolori.

A raccontare l’accaduto la stessa Natalia sui social

Proprio in questi giorni Natalia ha vissuto degli attimi di paura, dopo un malore che l’ha costretta ad andare in ospedale. A raccontare l’accaduto è stata proprio lei, una volta tornata a casa. spiegando di aver avuto dei forti dolori alla pancia e di aver così preferito fare un controllo. Fortunatamente non è emerso nulla di grave e dopo qualche ora di osservazione è tornata a casa, ma dovrà stare quanto più al riposo.

Le offese e la replica dell’ex corteggiatrice

Se da una parte sono stati in tanti a mandarle dei messaggi di incoraggiamento e di sostegno, dall’altra non sono mancati gli haters che hanno colto l’occasione per scagliarsi contro di lei. «Sei diventata proprio brutta in gravidanza», ha scritto un utente che poi ha aggiunto dell’altro ovvero “Per fortuna tu e la tua bambina state bene, cerca di riposare. In bocca al lupo”. Questo commento ovviamente non è passato inosservato alla stessa Paragoni che lo ha ripostato e reso pubblico. L’ex corteggiatrice ha replicato scrivendo «Prima ti uccide, poi ti lecca il c***. Certa gente non la capirò mai».