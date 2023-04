Martina Colombari lascia tutti senza parole “Io e Alessandro abbiamo avuto altre storie, ecco perchè”

0 SHARES Condividi Tweet

Martina Colombari e Alessandro Costacurta, stanno ancora insieme? La risposta è si, ma l’ex Miss Italia confessa i tradimenti di entrambi.

Martina Colombari nel corso di un’intervista che ha rilasciato in questi giorni a Oggi, ha parlato e lo ha fatto a 360°, parlando della sua vita privata. L’ex Miss Italia ha pubblicato anche diversi scatti senza veli, e nel corso di questa intervista molto interessante ha parlato del cambiamento avvenuto in questi anni, che l’ha portata a vivere una nuova vita. Ecco cosa ha dichiarato nel dettaglio.

Martina Colombari si mette a nudo e lo fa sotto tutti i punti di vista

Martina Colombari in questi giorni ha deciso di mettersi a nudo e lo ha fatto sia metaforicamente che anche nel vero senso della parola. Nel corso di un’intervista che ha rilasciato ad Oggi, l’ ex Miss Italia mostrandosi anche senza veli, ha parlato del grande cambiamento che ha vissuto in questi anni. Una rivoluzione, quella di cui parla la Colombari “ che ha iniziato a smontare i miei piezzi e a rimontarli. C’era una perfezione che non mi apparteneva. Io non ero quella Mi sono ripresa Martina”.

Il cambiamento di Martina, ecco la sua confessione

Stando alle sue parole, sembra che il cambiamento sia avvenuto quando aveva 40 anni, oggi invece ne ha 47. Martina riferisce di aver capito di non dover necessariamente dimostrare di essere anche brava oltre che bella, e che sotto “quella diavolo di Corona di Miss Italia”, c’era lei ed il teatro, meditazione e yoga. “Ho iniziato a fare solo quello che mi andava davvero. Ho capito che il mio tempo non è infinito e non ha senso spenderlo con chiunque”. Nel corso dell’intervista, poi, la Colombari ha anche parlato dei suoi genitori, e del fatto che questi lo siano diventati quando erano molto giovani.

La storia d’amore con Costacurta, i tradimenti

Infine, la Colombari ha parlato del suo rapporto con Costacurta, con cui lo scorso 30 marzo ha festeggiato 27 anni insieme. I due hanno avuto un figlio di nome Achille. La stessa ex Miss Italia ha raccontato di aver affrontato dei momenti difficili e delicati in questi anni, che fortunatamente sono stati superati. La showgirl e modella ha raccontato del tradimento, da parte di entrambi.”Dopo una decina d’anni che eravamo insieme. Fu una crepa vera, mi sentivo trascurata, non mi corteggiava più. Non ero più la regina di casa. Ci siamo allontanati ed entrambi abbiamo avuto un’altra storia. Poco più che un capriccio, una curiosità, alla fine ci siamo ritrovati”, ha confessato Martina.” Aveva capito. Quando siamo tornati insieme, il mio trono era di nuovo lì. E c’è ancora. Ma anche tra noi c’è stata una evoluzione: se prima per un anniversario si riempiva la casa di palloni rossi, ora ci basta trovare il modo di essere insieme, anche solo per quella sera, anche se il lavoro ci porterebbe altrove”. Questo ancora quanto aggiunto dalla Colombari che oggi vive una relazione felice con il marito.