Isola dei famosi, Ilary Blasi diretta su Fiore Argento, al sorella di Asia: “E’ particolare”

Isola dei famosi, la conduttrice Ilary Blasi rilascia un’intervista molto interessante e si esprime sul cast. Ecco le sue parole.

Isola dei famosi, si parla sempre di più del reality di Canale 5 che sta per iniziare. Ebbene si, Ilary Blasi a distanza di circa un anno è pronta a tornare con una nuova edizione del reality di Canale 5 che avrà inizio tra pochi giorno. Sui social non si fa altro che leggere anticipazioni e indiscrezioni, soprattutto per quanto riguarda il cast dei naufraghi. A parlare in queste ultime ore è stata proprio lei, la padrona di casa, la quale ha rilasciato un’intervista molto interessante a Chi, facendo delle confessioni sui personaggi che prenderanno parte all’Isola dei famosi. Ecco le sue parole.

Isola dei famosi, si scaldano i motori

Isola dei famosi, il reality di Canale 5 è pronto a tornare tra pochissimi giorni. Sono tante le indiscrezioni che circolano su questa nuova edizione del programma, ed a parlare è stata proprio lei la conduttrice. Ilary, che tornerà in tv dopo la rivoluzione avvenuta nella sua vita privata, ha rilasciato un’intervista molto interessante al settimanale Chi, parlando anche del cast ma non ha perso occasione nell’esprimere anche le sue perplessità.

Ilary Blasi parla di Fiore Argento e fa una confessione

Visto il clamore mediatico che ha riscosso la partecipazione di Fiore Argento al reality, Ilary ha fatto una confessione. La padrona di casa, infatti, ha ammesso di non conoscere la donna aggiungendo di non aver mai nemmeno saputo che Asia fosse sua sorella. «Anche quest’anno avremo volti inediti, come Fiore Argento, la sorella di Asia. Io non sapevo che avesse una sorella, non si parlava mai di lei. Ha la stessa voce di Asia ma è bionda e sembra più tranquilla, curiosa ma timorosa. È particolare».

Le parole della conduttrice sul cast

La conduttrice, però, nel corso della chiacchierata ha parlato in generale anche di tutti i naufraghi scelti per questa edizione del reality. «Che naufraghi saranno? E chi può dirlo? I reality non li puoi definire fino a quando non iniziano, e a volte non sai nemmeno quando finiscono. Quest’anno i concorrenti saranno divisi in tribù, ci saranno le coppie, i maschi e le femmine. Ma poi nasceranno nuove alleanze, nuove dinamiche. L’anno scorso anche le coppie si scontravano. Penso al figlio di Carmen Di Pietro e al fidanzato di Lory Del Santo che, a un certo punto, sono andati per la propria strada». Queste le parole di Ilary Blasi che ha voluto essere sincera e parlare senza freni su questa nuova edizione del reality.

E sulla partecipazione dell’ex Suor Cristina?

Inevitabile non parlare anche di Cristina Scuccia, ovvero l’ex Suor Cristina la cui partecipazione al programma è stata parecchio criticata.«È giovane e ha già fatto scelte radicali: dal convento all’Isola è un attimo! Non va sottovalutata, ha le idee chiare».