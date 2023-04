“Eros Ramazzotti sta per avere il quarto figlio”, il cantante sui social commenta la notizia

0 SHARES Condividi Tweet

Eros Ramazzotti diventa papà per la quinta volta? Sui social si diffonde l’indiscrezione, ma lui smentisce e replica.

Eros Ramazzotti pronto a diventare papà per la quinta volta? Da diverse ore sui social non si fa altro che parlare di questo argomento e stando a diverse testate, il cantante aspetterebbe un figlio dalla nuova compagna, Dalila Gelsomino. A lanciare questo scoop in realtà è stato il settimanale Diva e Donna, che ha pubblicato alcune foto del cantante insieme alla sua fidanzata, mentre camminano per le strade di Madrid. La giovane, dalle foto è sembrato mostrasse delle forme sospette. Ma come stanno davvero le cose? A rompere il silenzio è stato proprio lui, Eros.

Eros Ramazzotti pronto a diventare papà per la quinta volta?

Eros Ramazzotti, che nei giorni scorsi è diventato per la prima volta nonno, dopo la nascita del piccolo Cesare, secondo il settimanale Diva e Donna starebbe diventando anche di nuovo papà. Ebbene, come già anticipato, nei giorni scorsi il settimanale Diva e Donna ha pubblicato alcune foto del cantante in compagnia di Dalila, la nuova fidanzata. In queste foto la giovane ha mostrato delle forme sospette e dopo la pubblicazione di queste immagini in molti hanno pensato che fosse incinta, dando la notizia quasi per certa.

Dalila incinta? Ecco la smentita del cantante

La notizia ha fatto il giro del web e nel giro di pochi istanti tutta Italia sapeva che Eros stesse per diventare papà per la quinta volta. Il cantante però, prontamente ha voluto smentire questa notizia e lo ha fatto condividendo una Instagram stories. “Attenzione a notizie false e pretenziose senza nessuna base di verità. Oggi viviamo in un mondo dove la realtà è spazzata via dal nulla cosmico, dalla spazzatura mediatica (non tutta fortunatamente). Spero che la gente non stia lì a credere a qualsiasi cosa. Non aspetto nessun quarto figlio, tranquilli”.

Dalila Gelsomino, chi è la nuova fidanzata di Eros

Dalila Gelsomino è la nuova compagna di Eros Ramazzotti. La donna ha 34 anni, ovvero 25 in meno rispetto al cantante. Di lei sappiamo che è nata a cresciuta a Milano, ha conseguito una laurea presso l’Università Cattolica in Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo. Ha lavorato come modella e poi è diventata pierre e organizzatrice di eventi. Dal 2016 vive in Messico e e lavora in ambito immobiliare e dell’ospitalità. Si dice che abbia conosciuto Eros proprio qualche mese fa in Messico.