Soliti Ignoti, Amadeus molto dispiaciuto, cosa è successo

0 SHARES Condividi Tweet

A I soliti ignoti, i due concorrenti sbagliano il parente misterioso e Amadeus non nasconde la sua delusione.

Soliti ignoti, come sempre nella serata di ieri è andata in onda la nuova puntata del programma di Amadeus. Purtroppo però, ai concorrenti in gara non è andata bene la manche dei parente misterioso e così Fabio e Angela si sono visti sfumare la vincita per non aver fatto la scelta giusta. Ma vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

Soliti ignoti, i due concorrenti perdono nella manche finale del parente misterioso

Nel corso della puntata de I soliti ignoti di ieri, mercoledì 12 aprile 2023, i due coniugi provenienti da Genova hanno giocato ma purtroppo nella manche finale del parente misterioso non hanno fatto la scelta giusta. I due hanno visto sfumare la vincita, per aver abbinato in modo sbagliato, ad uno degli otto ignoti, il parente che precedentemente era entrato in studio proprio sul finire della trasmissione.

La delusione dei due concorrenti e del conduttore

Secondo quanto riferito da Fabio e Angela, Fernando il parente misterioso di anni 66, era il padre dell’ignoto numero 2. Proprio nel momento in cui Fabio e Angela hanno dato la risposta purtroppo hanno avuto una grande delusione. Fernando era il papà dell’ignota numero 7. Delusione per i due concorrenti, tanti applausi di consolazione da parte del pubblico nel Teatro delle vittorie. Amadeus ha voluto anche sottolineare il fatto che Fabio poco prima aveva intuito che il signore potesse essere il padre dell’ignota numero 7 piuttosto che del numero 2. Purtroppo sono stati sfortunati ed i due concorrenti si sono visti sfumare 12.000 euro in gettoni d’oro. “Mi dispiace, peccato” ha detto il padrone di casa.

Che cosa accadrà al programma di Amadeus?

La puntata de I soliti ignoti è stata una delle ultime di questa stagione. A partire da domenica, infatti, partirà la nuova edizione di Affari tuoi che Amadeus condurrà fino al prossimo mese di giugno, lasciando il posto poi a Techetechetè. A settembre, poi, Amadeus tornerà con la nuova edizione de I soliti ignoti, come sempre dal lunedì alla domenica. Potrebbe accadere che la Rai decida di far continuare Affari tuoi anche subito dopo l’estate, ma al momento non sembra sia una scelta contemplata.