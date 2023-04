Oriana Marzoli botta e risposta con Nikita Pelizon che in risposta pubblica alcune foto

0 SHARES Condividi Tweet

Il Grande fratello vip è terminato ma non i veleni che hanno accompagnato questa edizione. Infatti, ancora oggi, a distanza di qualche giorno dalla fine del programma, due gieffine hanno continuato in uno scambio di botta e risposta al veleno sui social. Vediamo cosa si sono dette Oriana Marzoli e Nikita Pelizon.

Oriana Marzoli e Nikita Pelizon scambio di battute, il botta e risposta è al veleno

Oriana Marzoli ha rilasciato un’intervista ad Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri per Casa Chi.

La gieffina, come era prevedibile, ha dovuto rispondere ad una domanda su Daniele a cui, romanticamente ha risposto così: “Non ci siamo più staccati da quando siamo usciti dal reality, ci troviamo bene!“.

Poi la venezuelana ha anche raccontato alcune cose di sé e ha detto così: “Io sono venuta in Italia perché volevo lavorare un po’ con i social e la mia agenzia mi ha detto che per lavorare in Italia con i social mi servivano follower italiani. Per questo la mia manager ha pensato alla tv ed al Grande Fratello Vip che era già iniziato. Io ho accettato dicendole però ‘ma va non mi prenderanno mai!’. E invece sono andata a fare il provino lunedì e venerdì mi hanno detto che dovevo entrare!”.

Poi ha anche accennato ad Antonino Spinalbese e ha detto: “Mi pento un po’ di Antonino, mi sarei dovuta fermare un po’ e conoscerlo meglio, perché mi ero fatta un’idea sbagliata. Credevo fosse in un modo e invece era in un altro”.

E poi, alla domanda diretta di Valerio Palmieri se avesse fatto i complimenti a Nikita Pelizon per la sua vittoria, lei ha risposto: “I complimenti a Nikita glieli ho fatti in diretta sul momento, ma mi sono sentita rifiutata. Appena le ho detto ‘auguri’ neanche mi ha guardata e mi sono passati tutti davanti senza considerarmi. Ma non mi interessa niente! Ho anche letto tante cose che ha detto sui social facendo intendere che ero maleducata.. Oddio, il reality è finito, superami e volta pagina! Io non ho tempo! Volevo vincere ma non rosico della sua vittoria, ormai il reality è finito!”

E poi Palmieri ha commentato così, in tono scherzoso: “Oriana e Nikita fanno parte della stessa agenzia, la povera Paola Benegas faticherà nel farle incontrare!“.

Ma poi Nikita ha pubblicato alcune foto che hanno smentito le dichiarazioni di Oriana.