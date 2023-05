Alfonso Signorini, al suo compleanno si scatena una lite furiosa, il festeggiato in grande imbarazzo, in rete gira il video

0 SHARES Condividi Tweet

Oriana Marzoli, lite in diretta social con Elenoire Ferruzzi, al compleanno di Alfonso Signorini. Il tutto è accaduto durante il taglio della torta.

Oriana Marzoli, l’ex gieffina arrivata seconda in questa edizione del Grande fratello vip, è finita sotto i riflettori in queste ore per via di una lite avvenuta in diretta con Elenoire Ferruzzi. Il tutto è avvenuto durante il compleanno di Alfonso Signorini, che per l’occasione ha voluto invitare tutti i vipponi che lo hanno accompagnato in questa avventura in questo anno. Ma cosa è accaduto nel dettaglio?

Al compleanno di Alfonso Signorini, lite tra due ex vippone

Oriana Marzoli ha litigato in diretta con Elenoire Ferruzzi al compleanno di Signorini. Non sappiamo esattamente cosa sia accaduto tra le due vippone, ma a quanto pare c’è stata una scintilla che ha fatto scoppiare poi la bomba. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, tutto è accaduto durante la festa di compleanno di Alfonso Signorini e la lite è finita direttamente sui profili Instagram di Giacomo Urtis e Matteo Diamante. Proprio questi due stavano facendo delle dirette sui loro profili social e proprio grazie a queste, è stato possibile vedere ciò che è accaduto tra Oriana ed Elenoire. Il tutto è avvenuto durante il taglio della torta, quando le due hanno iniziato a punzecchiarsi.

Al taglio della torta Elenoire Ferruzzi e Oriana Marzoli se ne dicono di tutti i colori

Nella confusione si sono ascoltate alcune parole, come un “Amore, tu mi leccavi il s****e fino a due giorni fa”. Queste parole sono state pronunciate da Oriana, alle quali hanno fatto seguito quelle di Elenoire che ha replicato “Ma chi ti ha mai c****a?”. Poi si è anche sentito un “Oh bebe, non mi urlare perchè io urlo più forte di te”.

Cosa ha scatenato questa lite?

Il motivo di questa lite sarebbe stato il fatto che al momento del taglio della torta, Oriana volesse passare avanti e Elenoire avrebbe replicato dicendo “dove ca**o vuoi andare che sei una nana?”. Proprio questa frase avrebbe scatenato questa lite, mettendo in imbarazzo il festeggiato. Insomma, in qualche modo, sia all’interno che fuori dalla casa, Oriana riesce sempre a trovare il modo di stare sotto i riflettori.