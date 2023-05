“Alessandro Cecchi Paone è una persona orrenda, tutti lo pensano io lo dico”, il vip non usa mezzi termini

0 SHARES Condividi Tweet

Un’ex naufraga sui social parla di Alessandro Cecchi Paone e utilizza delle parole poco carine nei suoi confronti.

Alessandro Cecchi Paone è uno dei protagonisti dell’Isola dei famosi, reality al quale ha preso parte insieme al fidanzato. In queste ore, a parlare di Alessandro è stata un’ex naufraga, Marina La Rosa la quale ha utilizzato delle parole abbastanza dure nei confronti del giornalista e conduttore. Ma cosa ha riferito?

Marina La Rosa, l’ex gieffina parla dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi

Marina La Rosa, che abbiamo conosciuto tanti anni fa quando ha preso parte al reality Il Grande fratello, la prima edizione in assoluto, in queste ore si è espressa sull’edizione attuale dell’Isola dei famosi ed anche sui vari concorrenti e lo ha fatto attraverso un post su Instagram. Anche qualche giorno fa, l’ex naufraga si era espressa sul reality e su alcuni concorrenti e oggi è tornata a farlo.

Cecchi Paone e Gian Maria Sainato al centro delle critiche di Marina

Nel dettaglio, Marina ha postato una foto che la ritrae durante questa esperienza in Honduras e nella didascalia ha scritto il suo pensiero su Alessandro Cecchi Paone ed anche su altri naufraghi. In questo lungo post, Marina ha precisato il suo apprezzamento nei confronti del reality. Ha poi attaccato Cecchi Paone definendolo una persona il cui unico modo di farsi notare sono le proteste. Marina ha poi parlato anche dell’attrice Nathaly Caldonazzo, criticandone l’aspetto fisico ed anche il fatto che sia troppo magra. Infine, Marina ha anche attaccato l’influencer Gian Maria Sainato dicendo di lui che è un uomo con un solo neurone.

Il pensiero di Marina su Alessandro Cecchi Paone

“Ho scritto due cose su Twitter (che poi non è un social che frequento) e sono subito diventata quella cattiva ingiusta e, tanto per cambiare, stronza. E invece voglio invitarvi a cambiare prospettiva, punti di vista (in generale nella vita proprio) e a conservare la leggerezza (o, nella maggior parte dei casi, a cercarla perché non ce l’avete). L’isola è un programma che amo, non potrei non guardarlo, non è solo un realty di intrattenimento, è un viaggio analitico e l’attesa di quel punto in cui la mente cede è il momento per me più interessante. Studiare le persone o, se preferite, personaggi, cogliere le sfumature introspettive, le fragilità, e smascherare gli orrendi è un faticoso ‘lavoro da divano’ che mi piace molto fare”. Questo il post di Marina che ha poi ribadito ancora il suo pensiero su Cecchi Paone, dicendo di trovarlo una persona orrenda. “La differenza è che molti lo pensano io invece lo dico”.