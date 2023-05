Isola, Cecchi Paone lascia il programma e sui social lancia una frecciatina

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandro Cecchi Paone dopo l’uscita di Simone Antolini lascia il gioco e pubblica un post che appare come una chiara frecciatina.

Alessandro Cecchi Paone ha preso parte all’ultima edizione dell’Isola dei famosi ed anche in passato era stato un naufrago. Questa volta ha partecipato in coppia al suo fidanzato, ovvero Simone Antolini che però ha dovuto abbandonare il gioco per via di un infortunio. Dopo l’uscita dal programma, il conduttore si è espresso in modo anche abbastanza pesante nei confronti del reality di casa Mediaset.

Alessandro Cecchi Paone lascia il gioco dopo l’addio del fidanzato Simone Antolini

Alessandro Cecchi Paone ha preso parte al reality di Canale 5 insieme al suo compagno Simone Antolini. Nel momento in cui quest’ultimo ha lasciato il programma, Alessandro si è espresso in modo anche abbastanza critico nei confronti del reality e la sua è apparsa come una frecciatina. Si tratta di una frecciatina davvero o di una semplice Instagram stories.

Il giornalista pubblica un post dopo l’addio, frecciatina?

Alessandro Cecchi Paone, che ha partecipato all’Isola per bene tre volte, senza mai completarla, anche quest’anno è già fuori dai giochi. In seguito all’infortunio di Simone, il suo compagno, Alessandro ha deciso di dire addio al gioco. Subito dopo aver lasciato il gioco, Cecchi Paone ha pubblicato un’Instagram stories dell’unione civile tra l’appuntato dei Carabinieri Angelo Orlando ed il suo compagno Giuseppe Pezzuto. Nell’immagine si vede il bacio tra i due ed un commento che di certo non è passato inosservato. “Dopo Alessandro e Simone si baciano anche i Carabinieri. Auguri ragazzi“. In molti hanno considerato questo commento una sorta di frecciatina per la “polemica” sorta in seguito al bacio che Alessandro e Simone si sono dati durante la loro partecipazione al programma.

L’uscita di Simone dal gioco

“Simone Antolini ha dovuto lasciare l’Isola per problemi di salute e Alessandro Cecchi Paone ha deciso di non proseguire la sua avventura!“. Questo quanto si legge sul profilo Instagram del reality e la motivazione andrebbe a collegarsi a quanto denunciato da Alessandro lo scorso lunedì quando ha definito un massacro, la condizione in cui i naufraghi dell’Isola si trovano a vivere.