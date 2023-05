Isola dei Famosi, Marco Predolin usa parole durissime “Ecco come è la tv oggi”

0 SHARES Condividi Tweet

Marco Predolin intervistato da Novella 2000 ha svelato quali sono stati i motivi che l’hanno spinto a lasciare l’Isola dei Famosi e si è espresso negativamente su alcuni naufraghi.

Breve ma intensa è stata l’esperienza di Marco Predolin all’Isola dei Famosi, reality show dal quale è stato eliminato dopo solo due puntate. Eliminazione in seguito alla quale il celebre conduttore televisivo è stato spedito sull’Isola di Sant’Elena prima di decidere di ritirarsi dal gioco. Di recente l’ex naufrago ha rilasciato una lunga intervista a Novella 2000 nel corso della quale ha spiegato quali sono stati i motivi legati al suo ritorno in Italia. Ma non solo, ha anche colto l’occasione per esprimere il suo personale pensiero su alcuni naufraghi con i quali ha condiviso l’esperienza in Honduras.

I motivi che hanno spinto Predolin a lasciare l’Isola dei Famosi

Una lunga intervista a Novella 2000 è stata quella rilasciata da Marco Predolin. Il noto conduttore televisivo ha rivelato di essere stato costretto a lasciare l’Isola dei Famosi a causa di alcuni problemi di salute. Ma, di cosa stiamo parlando? A causa della malnutrizione le analisi del sangue hanno evidenziato alcuni valori “sballati” motivo per il quale i medici hanno suggerito alla produzione di sospenderlo dal gioco. Ma per fortuna adesso si sta piano piano riprendendo. A proposito invece dell’esperienza vissuta all’Isola ecco che Predolin ha rivelato che se avesse avuto dieci anni meno, oggi ha 72 anni, sicuramente si sarebbe goduto di più l’esperienza. Oggi sente di essere realizzato in un altro settore, ovvero quello della ristorazione.

Il commento del conduttore su alcuni naufraghi

Nel corso della stessa intervista Marco Predolin ha poi colto l’occasione per esprimere il suo personale pensiero su alcuni naufraghi con i quali ha condiviso l’esperienza in Honduras. Ha rivelato di aver legato meno con Corinne Clery precisando che da lei non si aspettava di essere nominato. Predolin ha rivelato di conoscere l’attrice da 30 anni ma soprattutto ha sottolineato che tra colleghi non si dovrebbero “infliggere colpi bassi”. E proprio per questi motivi a Corrine ha dato un voto pari a 5. Ha poi proseguito parlando di Alessandro Cecchi Paone al quale ha dato un voto pari a 8 per il professionista che è ma alla coppia che ha partecipato al gioco, e quindi quella formata dal giornalista con il compagno Simone Antolini, ha dato 5. Nello specifico ciò che Predolin non ha gradito è stata la “spettacolarizzazione di questo amore”. A Fiore Argento invece ha dato 5 per il voto ingiusto ricevuto. Infine 3 è stato il voto dato ad Helena Prestes rivelando che proprio lei è quella che le piace meno di tutti gli altri naufraghi.

Marco Predolin dice addio alla televisione

Marco Predolin ha poi colto l’occasione per rivelare che quella all’Isola dei Famosi è stata la sua ultima esperienza televisiva. Il motivo? Il conduttore ha rivelato “Disapprovo la tv di oggi, fatta di aggressioni verbali, battibecchi, polemiche e volgarità”. Predolin ha concluso precisando che la telecamera oggi gli provoca tensione.