Cartabianca, Mauro Corona ridicolizza la separazione Totti-Blasi: “Ecco cosa potrebbe portarmi via mia moglie”

Mauro Corona nella trasmissione di Rai 3 condotta da Bianca Berlinguer ha commentato in modo ironico la separazione tra Totti e la Blasi e la battaglia legale alla quale i due hanno dato il via.

Sono ormai diversi mesi che l’ex coppia formata da Ilary Blasi e Francesco Totti si trova al centro dell’attenzione mediatica. In tanti hanno commentato quanto accaduto tra i due, e tra questi vi troviamo anche lo scrittore Mauro Corona che ha commentato la rottura della celebre coppia nel corso di un’intervista rilasciata a CartaBianca su Rai 3. Ma vediamo nello specifico quali sono state le sue parole.

Noemi Bocchi al centro del gossip

Noemi Bocchi, ovvero la donna che dopo Ilary Blasi è riuscita a fare breccia nel cuore dell’ex Capitano della Roma Francesco Totti, sta facendo tanto parlare di se a causa di una particolare felpa indossata di recente. Nello specifico stiamo parlando della felpa appartenente al brand romano “In case you didn’t know who I am” che tradotto nella nostra lingua significa “Nel caso non sapeste chi sono”. Sopra la felpa in questione, di colore nero, la Bocchi si è fatta stampare proprio il codice fiscale del suo attuale compagno ovvero Francesco Totti. E ha scelto di farlo stampare di colore giallo proprio per evidenziare ancora di più il messaggio. In realtà chi segue Totti da tempo e con costanza saprà sicuramente che l’ex Capitano della Roma è fan di tale brand. Ed infatti la prima volta che ha indossato una felpa con codice fiscale è stato nel 2018.

Il commento del mondo dei social

La scelta di Noemi Bocchi è stata apprezzata da tanti fan e utenti del web ma allo stesso tempo è stata anche parecchio contestata. Nello specifico sono stati molti coloro che hanno accusato la donna di aver indossato tale felpa semplicemente per apparire e per far parlare di se. Vi è stato anche chi in modo ironico ha commentato scrivendo “Per caso ha anche quella con il codice iban?”. In realtà se i primi tempi Noemi e Francesco cercavano di tenere lontano il flash dei fotografi e l’attenzione dei media oggi vivono sereni e felici il loro amore senza preoccuparsi più di nascondersi.

Le parole di Mauro Corona sulla separazione tra Totti e la Blasi

In tanti hanno commentato nel corso degli ultimi mesi la separazione di quella coppia che sembrava destinata a durare per sempre. Stiamo parlando proprio dell’ex coppia formata da Francesco Totti e Ilary Blasi la cui rottura è stata oggetto di discussione per diversi mesi. I due infatti non si sono lasciati nel migliore dei modi, anzi nei mesi scorsi hanno dato il via ad una dura battaglia legale. E proprio a proposito di ciò si è espresso lo scrittore Mauro Corona nella trasmissione di Rai 3 condotta da Bianca Berlinguer ovvero ‘Cartabianca’. Lo scrittore ha commentato la vicenda affermando “La separazione tra Totti e Ilary e la questione dei Rolex? Se mi separo io, mia moglie mi frega le motoseghe”. Parole queste che hanno fatto tanto sorridere i telespettatori.