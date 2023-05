Albano, la compagna Loredana Lecciso non si trattiene più: “Ecco per chi sono avvenute le nostre uniche liti”

0 SHARES Condividi Tweet

Loredana Lecciso ha rilasciato una lunga intervista al magazine Novella 2000 in occasione della quale ha deciso di rivelare, senza fare giri di parole, per quale motivo lei e Albano hanno sempre litigato. Vediamo quali sono state le sue parole.

Loredana Lecciso: Ecco perchè io e Albano abbiamo sempre litigato”

Loredana Lecciso ha svelato i motivi delle liti avvenute negli anni tra lei e il suo compagno, Albano e ha detto così: “In tutti questi anni non abbiamo mai veramente discusso, se non per terze persone, o situazioni che non riguardano neanche il nostro rapporto direttamente”.

Ma poi ha anche voluto precisare che le liti non sono mai avvenute per la gestione dei loro due figli, Jasmine e Bido rispetto ai quali si sono sempre trovati d’accordo su tutto.

Quando poi la giornalista le ha posto la domanda diretta se la causa delle liti è stata la prima moglie di Albano, Romina Power, e se le volte che la Power si è intromessa nel loro rapporto le ha causato fastidio, lei ha risposto così: “Non fanno piacere, sarei ipocrita se non lo dicessi…”. In ogni caso la Lecciso ci ha tenuto a precisare che lei e Albano sono insieme e formano una coppia da, ormai, 23 anni: “Se siamo qui vuol dire che ho avuto la forza per vivere le cose così come sono andate…”.

Loredana Lecciso parla del suo lavoro in tv

Fino a 10 anni fa, Loredana Lecciso andava molto volentieri in tv a fare diverse ospitate ma da un po’ di tempo non la si vede più e lei ha giustificato così la sua assenza: “Per me adesso è faticoso fare un’ospitata in tv”.

La Lecciso che ha partecipato anche a diversi programmi televisivi quali La Fattoria o L’Isola dei Famosi, ha detto che oggi non se la sente più e non ne ha proprio voglia: “Adesso mi verrebbe più complicato, spesso sento faticoso fare un’ospitata, cosa che non succedeva prima…”

Infatti, la Lecciso ha svelato di amare stare in casa e prendersi cura dei suoi figli: “Non amo uscire…La mia vita è assolutamente semplice nella quotidianità”.