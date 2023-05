Giulia Salemi, fuori lei da Ciao Darwin arriva Soleil, il web attacca la Bruganelli per questa scelta e risponde a tono

0 SHARES Condividi Tweet

Stanno iniziando di nuovo i giochi per le trasmissioni che ripartiranno con le nuove edizioni e, se in questi giorni si sta parlando tantissimo di una delle trasmissioni Rai i cui autori sono già a lavoro, stiamo parlando di Ballando con le stelle dove si preannunciano grandi novità, anche le reti Mediaset non scherzano e i motori si stanno scaldando per una nuova edizione di Ciao Darwin. Però, c’è un malcontento sui social perché se all’inizio era stato fatto il nome di Giulia Salemi poi si è saputo che al suo posto ci sarà Soleil. Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis ha chiarito come stanno le cose. Vediamo cosa ha detto e perchè è stata costretta ad intervenire sulla questione.

Giulia Salemi fatta fuori per lasciare il posto a Soleil, sui social si scatena la polemica

Si era detto che Giulia Salemi sarebbe stata la caposquadra del gruppo delle influencer all’interno della prima puntata della trasmissione Ciao Darwin mentre Cristina Quaranta, sarebbe stata caposquadra dei “lavoratori”.

Ma poco prima della prima puntata, si è detto che non ci sarebbe stata più la Salemi bensì Soleil Sorge.

Sul web i fan hanno iniziato a prendersela con la Bruganelli che è responsabile dei casting e produttrice e, se la Bruganelli sulle prime non ha risposto alle provocazioni, all’ennesimo post che diceva: “Cara Sonia lei mi è sempre sembrata una persona onesta e di parola. Sostituire la Salemi con una qualunque Soleil dopo aver detto pubblicamente che ci sarebbe stata lei a Ciao Darwin la trovo una bassezza inaudita. Le faccio i miei complimenti”.

A questo post, la Bruganelli ha deciso di rispondere e ha scritto così: “E’ accaduto l’esatto contrario”.

Giulia Salemi nuova opinionista de Il grande fratello vip, parla Alfonso Signorini

Girano voci sempre più insistente che Giulia Salemi sarà la nuova opinionista de Il grande fratello vip dopo il rifiuto della Bruganelli a far parte anche della prossima edizione. Sui social è intervenuto Alfonso Signorini che ha commentato così la notizia: «Lo leggo dopo due mesi. Ma il tempo passa in fretta e tanti mesi ci aspettano. Con le tasche piene (non solo di ricordi ….)».