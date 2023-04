Verissimo, Silvia Toffanin a Ilary Blasi: “Questo non è il momento” la reazione della Blasi

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi ospite di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo ha preferito non parlare di Francesco Totti ma ha sorpreso tutti con una battuta sul nuovo compagno Bastian Muller.

Una nuova puntata di Verissimo è andata in onda oggi, domenica 16 Aprile. E proprio nel corso di tale appuntamento all’interno dello studio televisivo ha fatto ingresso la nota conduttrice Ilary Blasi che si è resa protagonista di una particolare intervista che ha sorpreso il pubblico a casa. Ma esattamente per quale motivo? Vediamo di fare un po’ di chiarezza su quanto successo.

Ilary Blasi ospite di Silvia Toffanin a Verissimo

Ilary Blasi è pronta a tornare in televisione proprio domani sera, lunedì 17 aprile 2023, con la nuova edizione del reality show L’Isola dei Famosi. Prima però ha preferito lasciarsi intervistare dalla collega e amica Silvia Toffanin all’interno dello studio televisivo di Verissimo. Questa è stata la prima intervista rilasciata dalla Blasi dopo la fine del matrimonio con l’ex capitano della Roma Francesco Totti e dopo i mesi di gossip di cui l’ex coppia è stata protagonista. A grande sorpresa però nel corso dell’intervista non si è parlato di Totti. Proprio Silvia Toffanin infatti ha iniziato rivolgendosi ai telespettatori affermando “La gente a casa sicuramente si sta aspettando che io adesso inizi a farti tutte le domande sulla tua separazione. Ma dobbiamo dire che non è il momento, per cui lo faremo quando sarà il momento giusto”. Nessuna domanda quindi sulla vita privata della Blasi che ha ringraziato la collega e amica per aver scelto di rispettare i suoi tempi.

La battuta della Blasi sul compagno Bastian Muller

Nessuna domanda da parte di Silvia Toffanin nemmeno sul nuovo compagno di Ilary Blasi ovvero Bastian Muller. Da ormai diverse settimane infatti la conduttrice sembrerebbe aver ritrovato la serenità al fianco di un giovane imprenditore tedesco di 36 anni. I due sono stati fotografati insieme in diverse occasioni, anche in compagnia della figlia minore di Ilary e Francesco. Ma la conduttrice non ne ha mai parlato in televisione fino a oggi quando dopo che Silvia Toffanin le ha rivolto dei complimenti per essere riuscita ad andare avanti nel modo giusto lei ha risposto “Bastian così“. Una risposta questa che ha lasciato davvero senza parole la conduttrice di Verissimo.

Le anticipazioni sulla nuova edizione dell’Isola dei famosi

Nel corso dell’intervista si è tanto parlato della nuova edizione dell‘Isola dei Famosi e di coloro che prenderanno parte al programma come naufraghi. A tal proposito la conduttrice ha rivelato di averli incontrati tutti prima di partire e ha voluto precisare di gradire molto questo cast. In ultimo Ilary Blasi ha rivelato che a differenza degli altri anni ha notato che tutti i naufraghi hanno manifestato di essere davvero contenti di partire per l’Honduras.