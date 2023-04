Verissimo, Silvia Toffanin fa una domanda a Rudy Zerbi e lui risponde con una freccitina velenosa contro Manuel Lo

0 SHARES Condividi Tweet

Rudy Zerbi ospite di Verissimo insieme alla collega Alessandra Celentano ha colto l’occasione per lanciare una frecciatina al collega Manuel Lo.

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sono stati ospiti di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo. E proprio il noto e discusso professore di canto della scuola di Amici si è presentato vestito in modo particolare catturando subito l’attenzione della conduttrice. Ma non solo, ha anche colto l’occasione di tale intervista per fare una particolare rivelazione su due celebri artiste.

Il look di Zerbi spiazza Silvia Toffanin

Diversi gli ospiti che durante la puntata di Verissimo andata in onda ieri hanno fatto ingresso all’interno dello studio. Tra questi anche la coppia di professori di Amici composta da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, rispettivamente insegnanti di canto e danza. Ed ecco che è stato proprio dal primo istante in cui Zerbi ha fatto ingresso in studio che la conduttrice ha notato un particolare nel suo look che ha subito commentato in modo ironico. “Rudy ti sei vestito da Emanuel Lo?”, queste le parole espresse dalla Toffanin dopo aver attenzionato il giubbotto indossato dal professore di canto. Una domanda alla quale il professore ha risposto senza alcun timore affermando “Loro mi hanno rubato mamma chioccia e io ho rubato la giacca dal camerino di Emanuel Lo. E’ una vendetta, una tremenda vendetta”.

Il duro commento della Celentano sul collega

Nel corso dell’intervista Silvia Toffanin ha poi mostrato ai telespettatori un filmato contenente alcune divertenti immagini con protagonisti gli ZerbiCele. Immagini legate alle scorse edizioni del talent show ma anche all’edizione in corso. Ed è stato a questo punto che Zerbi ha rivelato che la collega quando preparano i guanti di sfida dei professori è solita trattarlo male. Parole alle quali ha risposto la Celentano che molto sinceramente ha definito Zerbi negato per la danza. E ha poi rivelato che pretende spesso di fare il coreografo.

La rivelazione di Zerbi su Paola e Chiara

In ultimo sempre Rudy Zerbi ha colto l’occasione per fare una particolare rivelazione. Tra le esibizioni di cui Zerbi e la Celentano si sono resi protagonisti nel corso dell’attuale edizione di Amici vi troviamo quella in cui si sono divertiti ad imitare le due cantanti Paola e Chiara con il nuovo brano “Furore” portato in gara al Festival di Sanremo 2023. La Toffanin ha quindi sorpreso i due insegnanti chiedendo un parere alle due artiste che si sono complimentate con i diretti interessati. Ed ecco che è stato proprio dopo aver sentito le loro parole che Zerbi è intervenuto rivelando “Questo è un colpo di scena, io sono stato il discografico di Paola e Chiara”.