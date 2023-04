Luca Argentero senza freni: “Voglio raccontare perchè ho partecipato al Grande Fratello”

0 SHARES Condividi Tweet

L’attore italiano Luca Argentero nel corso di una recente intervista ha svelato il motivo per il quale tanti anni fa ha deciso di partecipare al Grande Fratello.

Uno degli attori italiani più amati è sicuramente Luca Argentero. Un uomo non solo bello ma soprattutto bravo che nel tempo è riuscito ad entrare nel cuore di milioni di persone. E proprio Argentero si è raccontato nel corso di una recente intervista rilasciata a Il Corriere della Sera. Intervista nel corso della quale per la prima volta ha rivelato il motivo per il quale molti anni fa ha deciso di partecipare al Grande Fratello.

Luca Argentero attore di successo e papà felice

Grandi successi nella vita professionale e nel privato per l’attore italiano Luca Argentero. Quest’ultimo è da poco diventato padre per la seconda volta in seguito alla nascita del piccolo Noè Roberto avvenuta lo scorso 17 febbraio. La seconda grande gioia per Argentero e la moglie Cristina Marino già mamma e papà della piccola Nina Speranza di soli tre anni. Ma come affermato poc’anzi i successi per Argentero non riguardano solo la sfera privata ma anche quella professionale. Infatti sono molti i film e le serie tv alle quali l’attore ha preso parte e prossimamente verrà pubblicato anche il primo romanzo come autore intitolato “Disdici tutti i miei impegni”. Ma, quando ha avuto inizio il suo successo? Molti lo ricorderanno come concorrente del Grande Fratello nell’edizione 2003. Una particolare esperienza a proposito della quale Argentero si è espresso nel corso dell’intervista sopracitata.

Il commento dell’attore sull’esperienza al Grande Fratello

Per quale motivo Luca Argentero nel 2003 ha scelto di partecipare al Grande Fratello? L’attore dopo tanti anni si è espresso rivelando “Sono passati tanti anni, lo feci per soldi. Calcolai che se avessi vinto la cifra in palio avrei potuto riposarmi un poco e decidere che cosa fare del mio futuro, visto che mi ero appena laureato”. Luca Argentero ha poi proseguito rivelando che ancora oggi è solito fare dei calcoli ed infatti ha dichiarato di avere scritto il libro per poter lavorare ancora qualche anno, guadagnare abbastanza soldi per vivere bene sia lui sia la sua famiglia e poi andare in pensione a 55 anni. L’attore desidera godersi la pensione viaggiando con la moglie, scrivendo dei libri e delle sceneggiature e prendendo parte ogni tanto a qualche film solo per il piacere di farlo. Argentero non ha quindi avuto timore di svelare di aver scelto di partecipare al GF solo per una questione economica, ma è stata proprio tale esperienza ad aprirgli le porte nel mondo dello spettacolo.

Il grande successo di Luca Argentero

Diversi i film e le serie tv di successo alle quali Argentero ha preso parte al fianco di famosissimi artisti. A tal proposito l’attore nel corso dell’intervista ha rivelato di essere sicuramente una persona fortunata per aver recitato in film diretti da grandi registi senza aver studiato recitazione. Ma allo stesso tempo con estrema sincerità ha rivelato di credere che il fatto di essere bello sia stato sicuramente di grande aiuto. Diversi gli argomenti affrontati nel corso dell’intervista, e non sono mancate le belle parole nei confronti della moglie Cristina Marino conosciuta sul set del film “Vacanze ai Caraibi”. Argentero ha rivelato quanto la moglie con un solo sorriso riesca a dargli energia e coraggio. E ha concluso sottolineando che solamente al suo fianco non ha paura del tempo che passa e tutto diventa più facile.