Da noi…A ruota libera, Caterina Balivo lascia tutti senza parole: “A chi ho fatto fare una bella figura plateale”

Caterina Balivo ospite di Francesca Fialdini nel programma Da noi…A ruota libera ha rivelato come, in passato, è dovuta intervenire con alcune spasimanti del marito.

Caterina Balivo dopo diverso tempo è tornata in Rai per lasciarsi intervistare dalla collega Francesca Fialdini nel programma “Da noi…A ruota libera”. E proprio nel corso dell’intervista ha parlato della sua vita privata e del modo in cui in passato si è trovata a dover affrontare alcune spasimanti del marito. Ma vediamo nello specifico quali sono state le sue parole.

Caterina Balivo ospite del programma “Da noi…A ruota libera”

La Balivo oltre ad essere una bellissima ex modella italiana è anche una conduttrice televisiva molto apprezzata. Per molti anni è stata uno dei volti Rai ma ormai da diverso tempo non lo è più. Oggi si trova a condurre un nuovo programma su La 7 ovvero “Lingo-Parole in gioco”, un quiz show preserale a proposito del quale si è parlato proprio nel corso dell’intervista concessa a Francesca Fialdini. E’ stata quest’ultima a menzionare il programma della Balivo affermando che tutti i giorni la collega è solita giocare con le parole. Quanto accaduto ha un po’ sorpreso la conduttrice che ha risposto menzionando il suo programma e complimentandosi con la Fialdini per averle fatto pubblicità. Parole alle quali la conduttrice Rai ha replicato affermando “Ci mancherebbe altro”.

La rivelazione della conduttrice sulle spasimanti del marito

Caterina Balivo è sentimentalmente legata, ormai da diversi anni, all’imprenditore e scrittore Guido Maria Brera. Nel maggio del 2012 è nato il primo figlio della coppia seguito poi dalla nascita della secondogenita nell’agosto del 2014. Un grande amore che dura da molti anni e dal quale sono nati Guido Alberto e Cora. Ma la Balivo è gelosa o no del marito? Guido Maria Brera è stato definito dal mondo femminile un uomo molto affascinante e proprio a tal proposito la conduttrice ha rivelato di essere abbastanza gelosa. E ha poi aggiunto di essersi trovata in passato nella situazione di dover mettere al loro posto delle spasimanti del marito. “Qualcuna già lo sa, non ti preoccupare, ha fatto una fine bellissima, una bella figura plateale”, queste le sue parole.

La crisi matrimoniale dopo il covid

Il loro, come affermato poc’anzi, è un grande amore che dura da molti anni. Ma come tutti i grandi amori ecco che anche il loro ha vissuto un momento di crisi. Il tutto è accaduto in seguito alla prima ondata del covid, un periodo molto complicato che ha messo a dura prova molte persone. Per fortuna però la Balivo e Guido Maria Brera sono riusciti a superarlo nel migliore dei modi e a ritrovare la felicità e la serenità.