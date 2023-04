Isola dei Famosi, Alvin decide di svelare: “C’è una cosa che nessuna sa”

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Bonato, conosciuto da tutti con lo pseudonimo Alvin, nel corso di una recente intervista ha svelato alcune anticipazioni sulla nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

Avrà inizio proprio domani, lunedì 17 aprile 2023, la nuova edizione del noto reality show di Canale 5 ovvero L’Isola dei Famosi. Ancora una volta ad occuparsi della conduzione sarà Ilary Blasi mentre invece l’inviato in Honduras sarà Alvin. E proprio quest’ultimo si è di recente raccontato nel corso di una lunga intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. Ma vediamo nello specifico quali sono state le sue parole.

Alvin pronto a vivere la nuova esperienza da inviato in Honduras

Alvin, pseudonimo di Alberto Bonato, sarà ancora una volta l’inviato del reality show L’Isola dei Famosi. E ancora una volta quindi si troverà ad affiancare lungo tutto il percorso la conduttrice Ilary Blasi pronta a tornare in televisione dopo i mesi di pesanti gossip di cui è stata protagonista. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni ecco che proprio Alvin ha parlato di questa nuova esperienza che si appresta a vivere rivelando di non sapere esattamente quando farà ritorno a casa. Ha rivelato che starà lontano fino all’inizio dell’estate ma ancora “una data di ritorno esatta non c’è”. Sempre nel corso dell’intervista ha poi rivelato di aver acquistato molte cose da portare con sè. E nello specifico stiamo parlando di creme solari, elastici per lo sport, computer, integratori, una tavoletta grafica per poter disegnare, il pallone da basket per giocare con il mini canestro costruito per lui in Honduras. E poi ha aggiunto che porterà con sè anche “tanta pazienza”.

Le anticipazioni sulla nuova edizione dell’Isola dei Famosi

Questa nuova edizione del reality show porterà con sé delle novità oppure no? A tale domanda l’inviato nel corso dell’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha risposto di si, affermando che sono previste delle novità nei giochi ma non ha svelato quali. “Ci stiamo ancora lavorando”, queste le parole espresse da Alvin che ha comunque voluto precisare che il programma tende a cambiare puntata dopo puntata. E ha aggiunto che essendo trasmesso in diretta tendono a variare anche le dinamiche legate alle varie prove.

Alvin già in Honduras: “Mi sembra di non aver mai lasciato questo posto”

Intanto Alvin, che si trova già in Honduras, è stato protagonista di un filmato condiviso sui social proprio dai profili ufficiali dell’Isola dei Famosi. L’inviato ha parlato di una strana sensazione rivelando “Mi sembra di non aver mai lasciato questo posto”. Insomma, non ci rimane che attendere domani per assistere alla prima puntata del noto reality show di Canale 5 al quale in questa edizione prenderanno parte diversi personaggi molto apprezzati dal pubblico.