Fedez senza freni con Striscia che lo mette di spalle al muro: “Ecco ciò che mi sento di dire”

Il noto rapper Fedez ha ricevuto un tapiro d’oro da parte di Striscia la Notizia a causa delle critiche ricevute sui social per la sua recente vacanza a Dubai.

Andrà in onda questa sera una nuova puntata di Striscia la Notizia nel corso della quale l’inviato Valerio Staffelli consegnerà il tapiro d’oro al rapper Fedez. Il motivo? La sua recente vacanza in famiglia a Dubai a causa della quale è stato travolto da una serie di critiche.

Tapiro d’oro per il rapper Fedez

Capita spesso che il rapper Fedez e la moglie Chiara Ferragni vengano travolti dalle critiche. Questo è accaduto anche nel corso degli ultimi giorni, ed in particolar modo ad essere finito al centro di una grossa polemica è stato proprio Fedez che questa sera riceverà un tapiro d’oro da parte di Valerio Staffelli ovvero l’inviato di Striscia la Notizia. Il motivo è legato alla sua recente vacanza a Dubai insieme alla moglie Chiara e ai figli Leone e Vittoria. Un posto nel quale in passato aveva dichiarato di non volersi più recare. “Io ci sono stato a Dubai, ho visto un video di Nova Lectio, uno youtuber che fa divulgazione storica e politica ed ho deciso che non ci vado più”, queste nello specifico le parole espresse da Fedez durante un podcast di Muschio Selvaggio. Per tale motivo la sua recente vacanza organizzata in occasione della Pasqua ha fatto tante discutere.

La risposta del rapper alle critiche

Tanti followers del rapper ma anche tanti haters non hanno perso l’occasione di scagliarsi contro il giovane accusandolo di essere incoerente. Accuse queste alle quali Fedez ha risposto con molta sincerità ammettendo il suo sbaglio ed affermando di avere tanto da farsi perdonare. “Premetto che la coerenza non è una mia grandissima virtù”, queste nello specifico le parole espresse dal rapper che ha anche colto l’occasione per rispondere a chi l’ha accusato di aver fatto delle spese folli a Dubai precisando che ognuno è libero di spendere i propri soldi come meglio crede.

La verità sulla presunta lite con Luis Sal

In ultimo Fedez nel corso della breve intervista rilasciata a Striscia la Notizia, stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni, sembrerebbe aver colto anche l’occasione per fare chiarezza sulla notizia circolata negli ultimi giorni secondo la quale avrebbe litigato con lo youtuber Luis Sal. Quest’ultimo infatti da un po’ di tempo non compare più nel podcast Muschio Selvaggio ma non perché i due hanno litigato. Il rapper ha rivelato che dopo lo stop dovuto ai suoi problemi di salute è tornato a condurre da solo semplicemente perchè l’amico e collega si trovava in Francia per altri impegni.