Leonardo Pieraccioni svela su Ceccherini: “Non si è presentato al mio compleanno e c’è un motivo”

Uno degli attori italiani più amati non solo per la sua bravura ma anche per la simpatia che lo contraddistingue è sicuramente Leonardo Pieraccioni. E proprio quest’ultimo di recente ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera nel corso della quale ha affrontato diversi argomenti e parlato del collega Massimo Ceccherini.

Lunga intervista di Leonardo Pieraccioni al Corriere della Sera

Attore, regista, comico, cabarettista ma anche scrittore, conduttore, cantautore. Leonardo Pieraccioni è tutto questo e molto di più. Ma soprattutto è un uomo sincero che nel corso di una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera non ha avuto il timore di esprimere il suo pensiero su alcuni colleghi e sull’ex compagna Laura Torrisi. Nello specifico ha iniziato la sua intervista rivelando di non essere mai stato bravo a scuola tanto da essere riuscito ad ottenere solo il diploma di terza media a differenza di alcuni colleghi che invece sono laureati. Ha raccontato di come ha iniziato a fare spettacolo rivelando che all’età di 16 anni si divertiva ad imitare Troisi, Benigni e Bombolo ma ha smesso quando ha capito che il pubblico rideva dei personaggi e non per quello che diceva lui. Si è poi concentrato sul cabaret normale facendo gavetta in piazze e pub. Ma il grande successo al cinema è arrivato con Il Ciclone, film che è riuscito ad ottenere un incasso di 78 miliardi di lire.

Il commento su Laura Torrisi e la figlia Martina

Pieraccioni dopo aver menzionato alcune colleghe che dopo aver ottenuto un grande successo sono scomparse dal mondo del cinema, come ad esempio Lorena Forteza e Natalia Estrada, ha poi parlato di Laura Torrisi. La donna alla quale l’attore è stato sentimentalmente legato per qualche anno e dalla cui storia è nata la piccola Martina. All’ex compagna ha augurato un matrimonio felice per il resto della sua vita. Lui oggi invece è legato, da circa 4 anni, ad una donna di nome Teresa estranea al mondo dello spettacolo. I due si vedono dal lunedì al giovedì in quanto il fine settimana è poi impegnato con la figlia Martina. A proposito del matrimonio ha rivelato “E’ una maratona di 50 km. Bisogna avere fiato e testa per superare i momenti critici. A me dopo qualche curva mi si rompono i lacci delle scarpe. Non supero i tre anni”.

Le parole di Pieraccioni su Massimo Ceccherini

In ultimo il regista ha anche colto l’occasione per parlare del collega Massimo Ceccherini a proposito del quale si è espresso rivelando di non averlo invitato alla sua festa di compleanno dei 50 anni. Una festa alla quale hanno partecipato parenti, amici come Conti e Panariello e Renato Zero arrivato con una torta. A proposito di Ceccherini ha invece dichiarato “Feci a lui la prima telefonata. Mi fai un regalo per i miei 50 anni? Non venire al compleanno. Temevo che facesse le sue battute di m…, che mi creasse imbarazzo mettendomi a disagio”. Una richiesta soddisfatta dal collega che non si è presentato al party. Ha poi aggiunto che proprio Ceccherini nella vita ha avuto alcuni momenti di caos e che veniva considerato “il terrore delle feste” ma allo stesso tempo ha voluto sottolineare quanto lui sia un vero artista. Uno che non legge i copioni. E oggi qual è la sua vita? “E’ diventato un prete di provincia. Abita in campagna sopra Pistoia con una ragazza che l’ha salvato. Ma ogni tanto dovrebbe bersi un goccetto”. L’attore ha poi concluso definendolo anche un po’ noioso in quanto è solito parlare solo del figlio.