Martina Colombari, il figlio Achille una furia contro Fedez “Chiedetegli se oggi farebbe ancora ciò che ha fatto a me”

0 SHARES Condividi Tweet

Achille Costacurta il figlio di Martina attacca il famoso rapper Fedez per un qualcosa accaduto diversi anni fa. Ecco cosa è accaduto.

Achille Costacurta, il noto figlio di Martina Colombari che insieme alla sua mamma ha partecipato al programma Pechino Express, in queste ore è stato protagonista del gossip. Il giovane ha voluto raccontare un episodio che risale a qualche giorno fa, ma solo adesso ne ha voluto parlare sui social. Si tratterebbe di un episodio che lo ha visto protagonista insieme a Fedez. Ma cosa è accaduto?

Achille Costacurta racconta un episodio che riguarda anche Fedez

Achille Costacurta, il figlio dell’ex calciatore e di Martina Colombari in questi giorni è stato protagonista di un gossip che ha interessato in qualche modo anche Fedez. Stando a quanto è emerso, alcuni anni fa il rapper avrebbe negato la foto ad un bambino, ovvero proprio Achille Costacurta che di certo non ha dimenticato questo gesto. A distanza di un pò di tempo, il figlio del noto campione del Milan, ha voluto raccontare questo episodio che ha coinvolto anche Federico Lucia.

Achille da dello stronzo al rapper

Si tratta di un episodio accaduto circa 10 anni, quando Achille era solo un bambino. Così, il figlio di Martina che con la madre ha partecipato a Pechino Express, in una storia, dove aveva condiviso un video di Chiara Ferragni dove si vedono Leone e Vittoria nella fabbrica di cioccolato di una nota azienda italiana ed ha raccontato un fatto che lo riguarda. Achille ha spiegato che quando era piccolo, ha incontrato il rapper all’interno di un ristorante e gli si era avvicinato per chiedergli un autografo ed una foto che però Fedez gli ha negato. Il rapper avrebbe riposto di essere impegnato a mangiare.

Il rapper non ha ancora risposto

Così, il figlio di Martina Colombari, parlando di Fedez lo ha chiamato stronzo ed ha spiegato che il padre, dopo quanto accaduto lo ha portato via velocemente. “Forse adesso non lo farebbe perché ha dei figli? Anzi, fate una cosa: chiedetegli se ancora oggi rifiuterebbe una foto con un bambino”. Al momento Fedez, non ha risposto e non sappiamo se mai lo farà.