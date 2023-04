Uomini e Donne, Gianni Sperti una furia: “Così parli a tua sorella”, cala il gelo

0 SHARES Condividi Tweet

Uomini e Donne, nel corso della puntata di ieri una dama protagonista di una brutta scena da evitare. Gelo su Maria De Filippi.

Uomini e Donne, è calato il gelo nella giornata di ieri proprio nel corso della puntata andata in onda su Canale 5 come sempre alla stessa ora. Nella puntata di ieri lunedì 17 aprile, su Canale 5 Paola è stata una delle protagoniste assolute ma nel dettaglio è finita al centro delle critiche. La dama è stata protagonista di una scena che in qualche modo poteva essere evitata, stando almeno a quanto riferito dai telespettatori. Ma cosa è accaduto?

Uomini e Donne, lunedì 17 aprile Paola una delle protagoniste

Uomini e Donne, nel corso della puntata di ieri del programma di Maria andata in onda ieri lunedì 17 aprile su Canale 5, la dama Paola è stata protagonista di un gesto che poteva benissimo evitare. Tutto sarebbe accaduto nel momento in cui Remo, il cavaliere che è arrivato in studio da Maria per conoscerla, ha detto di essere padre di un bambino che tra l’altro vive con lui. Paola ha così raccontato di aver affrontato dei giorni davvero difficili, per un lutto in famiglia.

La dama contro Remo, interviene Gianni con parole abbastanza dure

La dama racconta di aver voluto chiamare Remo dopo un funerale e di essere rimasta molto male per alcune sue dichiarazioni.”Dopo un funerale, torno in albergo, lo chiamo. Gli ho detto ‘stai con tuo figlio’ e lui mi ha detto di non preoccuparmi. Mezz’ora a parlare della stitichezza del figlio. Capisci? Stai corteggiando una donna che ha avuto una giornata particolarissima che si aspettava un’altra chiamata. Discorsi imbarazzanti“. E’ intervenuto subito dopo Gianni Sperti che ha detto “No scusa sei imbarazzante tu! Di fronte a un problema del genere ridicolizzi così. Hai due figli e sei imbarazzante”.

Botta e risposta tra Gianni Sperti e Paola

A quel punto la dama ha replicato dicendo “Tu non capisci nulla“. Gianni è andato su tutte le furie. “Allora abbassate la cresta, tu non capisci nulla lo dici a tua sorella. Sai cosa c’è Paola? Il problema è che voi cercate uomini milionari che non hanno problemi perché volete stare bene. Vergognati tu per quello che hai detto. Puoi stare seduta, non ti alterare! Sei insensibile di fronte a dei problemi che un uomo ti racconta. Sei volgare quando parli”. Botta e risposta tra i due andato avanti per diverso tempo. Dopo la messa in onda della puntata molti telespettatori hanno chiesto l’intervento di Maria.