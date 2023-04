Alessia Marcuzzi pubblica un video con Fiorello e poi lo prende in giro: “Tanto così”

0 SHARES Condividi Tweet

Alessia Marcuzzi nelle scorse ore ha condiviso sui social una particolare storia tramite la quale si è divertita a prendere in giro il collega e amico Rosario Fiorello.

Molti sono i post condivisi giorno dopo giorno sui social dalla celebre conduttrice televisiva, attrice ed imprenditrice italiana Alessia Marcuzzi. Ed ecco che proprio nelle ultime ore si sta tanto parlando di un post condiviso dalla conduttrice tramite il quale si è divertita a prendere in giro l’amico e collega Fiorello.

Il post social di Alessia Marcuzzi con Fiorello

Alessia Marcuzzi ogni giorno è solita condividere sui social, con i suoi followers, diversi momenti della sua vita privata e professionale. Ma non solo, la conduttrice è solita condividere anche immagini del passato legate a delle trasmissioni alle quali ha preso parte e di cui è stata protagonista insieme ad altri famosi colleghi. E’ il caso del Festivalbar, programma condotto molti anni fa insieme ad un collega molto famoso e molto amato con il quale lavora ancora adesso ovvero Rosario Fiorello. E proprio condividendo tale post si è divertita a prendere in giro l’uomo.

Le parole social della conduttrice

Alessia Marcuzzi, per essere più precisi, ha condiviso come storia su Instagram un video del 1999. Anno in cui ha condiviso il palco del Festivalbar insieme a Fiorello. Nel video in questione la coppia ha presentato alla folla presente e al pubblico a casa una delle boyband più famose degli anni ’90 e 2000 ovvero i Backstreet Boys. Artisti di fama mondiale che negli anni sopracitati hanno collezionato moltissimi successi. Al video in questione poi la conduttrice ha aggiunto tali parole “Quanto sei vecchio? Tanto così”. Parole riferite a Fiorello, ovviamente in tono scherzoso. I due infatti ancora oggi sono legati da un bellissimo rapporto di amicizia oltre che da un ottimo rapporto a livello lavorativo. Ma, come risponderà Fiorello a tali parole? Il noto showman al momento non sembrerebbe avere ancora risposto ma se deciderà di farlo lo farà sicuramente con molta ironia e simpatia, due caratteristiche che lo contraddistinguono e anche grazie alle quali negli anni è riuscito ad entrare nel cuore di milioni di persone.

Gli impegni professionali della conduttrice

Ma attualmente, sul piano lavorativo, quali sono gli impegni di Alessia Marcuzzi? La conduttrice sta seguendo vari progetti legati al mondo della televisione. Ma non solo, è anche impegnata nel suo lavoro da imprenditrice. La Marcuzzi infatti ha una sua linea di prodotti per il viso che portano il nome ‘Luce’.