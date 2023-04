Il Cantante Mascherato, Valeria Marini furiosa dietro le quinte, cosa è accaduto

0 SHARES Condividi Tweet

Valeria Marini nel corso dell’ultima puntata de Il Cantante Mascherato sembrerebbe essersi resa protagonista di momento di duro sfogo dietro le quinte.

Si sta tanto parlando nelle ultime ore di quanto accaduto durante l’ultima puntata de Il Cantante Mascherato andata in onda lo scorso sabato. Protagonista di tale rumors la soubrette Valeria Marini che sembrerebbe essersi resa protagonista di un momento di duro sfogo. Ma vediamo nello specifico di cosa stiamo parlando.

Momenti di tensione dietro le quinte de Il Cantante Mascherato

Così come ogni sabato ecco che anche la scorsa settimana è andata in onda una nuova puntata de Il Cantante Mascherato. Una puntata nel corso della quale ad essere smascherata è stata la maschera di Scoiattolo Nero sotto alla quale si nascondeva la celebre soubrette italiana Valeria Marini. Dietro le quinte però, in attesa di salire sul palco per la rivelazione della maschera, stando a quanto emerso da alcuni rumors sembrerebbe essere scoppiato il caos. Esattamente, cos’è successo? Stando a quanto rivelato da Giuseppe Candela sulle pagine del giornale diretto da Roberto D’Agostino, sembrerebbe che la Marini si sia molto arrabbiata per non aver avuto il tempo di sistemare il suo look.

La rabbia di Valeria Marini

Nello specifico, secondo tali indiscrezioni, Valeria Marini prima di salire sul palco per togliere la maschera e svelarsi al pubblico avrebbe voluto sistemare trucco e parrucco. Una possibilità che le è stata negata e proprio per tale motivo quando ha capito che sarebbe dovuta salire sul palco con il trucco sbavato e i capelli spettinati la soubrette sembrerebbe essersi molto arrabbiata. Alla fine però non ha avuto alternativa e una volta tornata sul palco ha messo da parte la rabbia e ha sfoggiato un bellissimo sorriso. La Marini tornerà ad essere presente nella trasmissione di Rai 1 condotta da Milly Carlucci nel corso della puntata finale che andrà in onda proprio il prossimo sabato 22 aprile 2023.

Il Cantante Mascherato 2024 si farà?

Molti sono i telespettatori che ormai da qualche anno seguono con affetto e costanza Il Cantante Mascherato, programma al quale anche la conduttrice è molto legata. Ma andrà in onda il prossimo anno oppure no? In realtà stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni la risposta sembrerebbe essere no. Il motivo? Gli ascolti ottenuti non sembrerebbero avere convinto la Rai. Ma sarà davvero così oppure no? La Carlucci si è recentemente espressa affermando “Sono andate in giro delle notizie contrarie, delle notizie false e tendenziose che naturalmente respingiamo completamente”.