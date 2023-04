Avanti un altro, Daniel Nilsson lascia la tv per “motivi personali”, mistero sulle cause

0 SHARES Condividi Tweet

Daniel Nilsson decide di lasciare la tv per motivi professionali. A dare la notizia Franco Pistoni, ecco le sue parole.

Daniel Nilsson, il famoso volto di Avanti un altro ovvero la trasmissione di Paolo Bonolis, ha preso una decisione che ha lasciato tutti particolarmente perplessi. Stando a quanto riferito, Daniel ha deciso di lasciare la televisione per motivi personali. A lanciare la notizia è stato Franco Pistoni, il famoso iettatore presente nel cast della trasmissione Avanti un altro. Ma cosa ha riferito quest’ultimo? E per quale motivo Daniel ha lasciato la tv?

Daniel Nilsson, il famoso volto di Avanti un altro lascia la tv per motivi privati

Daniel Nilsson, il famoso volto di Avanti un altro la trasmissione di Paolo Bonolis, ha deciso di lasciare la tv. A dare la notizia, un suo collega ovvero Franco Pistoni, il famoso iettatore della trasmissione Avanti un altro. Non sappiamo quali siano i motivi che hanno portato Daniel a prendere questa decisione, ma sarebbero questioni personali.

Le parole di Pistoni, Andrea De Paoli il sostituto

“Salutiamo Daniel che ha dovuto lasciare la trasmissione per questioni personali, dopo undici anni. Per me è stato un dolore enorme: per anni abbiamo condiviso lo stesso camerino e ci capivamo al volo, bastava uno sguardo, anche se lui non parlava italiano ed io meno che mai lo svedese. Contemporaneamente, diamo il benvenuto ad Andrea De Paoli che ha il difficile compito di sostituire una pietra miliare di Avanti Un Altro! A presto, Daniel, grande amico mio”. Queste le parole di Pistoni scritte sui social. Il nuovo Bonus di Avanti un altro sarà Andrea De Paoli, ovvero l’ex idraulico.

Per quale motivo Daniel ha lasciato la tv? Intanto sui social è parecchio attivo

Se da una parte Daniel ha lasciato il mondo della tv, dall’altra continua ad essere molto attivo sui social. Si è mostrato proprio in questi giorni con i capelli corti, intento a praticare una delle sue più grandi passioni ovvero lo sci e purtroppo in seguito ad un incidente si è pure rotto una gamba. Forse un giorno sarà proprio lui a spiegarci per quale motivo ha preso questa decisione che è sembrata davvero strana.