Avanti un altro, Le Donatella senza freni sul programma: “Cosa succede in studio quando non siamo in onda”

Le Donatella e le parole su Avanti un altro, il programma di cui fanno parte in questa stagione. “Ecco cosa succede in studio”.

Le Donatella, le due cantanti e donne dello spettacolo italiano in questi giorni hanno parlato di uno dei programmi più noti della televisione italiana e nello specifico di casa Mediaset. Parliamo della trasmissione Avanti un altro che vede al timone Paolo Bonolis. Ebbene, ogni sera su Canale 5 va in onda un appuntamento con questo show che piace tanto al pubblico italiano e che intrattiene sempre migliaia di telespettatori. In molti si sono chiesti se quello che noi vediamo è effettivamente quello che accade in studio. La risposta è arrivata in questi giorni proprio da Le Donatelle che fanno parte del Salottino.

Le Donatella presenti nel cast di Avanti un altro parlando del programma

Le Donatella, le due sorelle che da tanti anni fanno parte del mondo dello spettacolo in questi giorni hanno rilasciato un’interessante intervista al settimanale Telesette. Da quest’anno le due fanno parte del cast di Avanti un altro, il programma di Paolo Bonolis, e nel corso di questa chiacchierata hanno voluto parlare e svelare qualche aneddoto.

Giulia e Silvia Provvedi, le parole su Paolo Bonolis

“Amiamo il clima che Paolo crea attorno a sé. Quello che si vede in tv è proprio ciò che succede in studio”. Queste le parole di Giulia Provvedi che sicuramente ha speso delle belle parole nei confronti del conduttore. Anche la sorella, Silvia ha condiviso le parole di Giulia, aggiungendo che a parer suo, Paolo è davvero “geniale” oltre che un “uomo di tv eccezionale”. Sicuramente stiamo parlando di uno dei più grandi conduttori di sempre, un uomo capace di farsi amare qualsiasi cosa faccia.

La vita privata di Silvia e di Giulia

Nel corso dell’intervista poi, Silvia e Giulia hanno parlato della loro carriera, ripercorrendo un pò le tappe più importanti di questi ultimi anni. Dopo aver partecipato all’Isola dei famosi e dopo aver anche vinto quell’edizione, le due sorelle sono tornate alla ribalta. Sono molto apprezzate dal pubblico. La loro vita, ma soprattutto quella di Silvia è cambiata dopo l’arrivo della figlia, Nicole che ha quasi tre anni e che rende le loro giornate uniche.