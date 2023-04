Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, cosa è successo nel giorno di Pasqua: “Siamo nei guai”

0 SHARES Condividi Tweet

Giulia Salemi e il fidanzato Pierpaolo Pretelli protagonisti di una disavventura nel giorno di Pasqua. Si scarica l’auto elettrica e rimangono a piedi, i due documentano tutto.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli nella giornata di ieri, ovvero nel giorno di Pasqua si sono resi protagonisti di una disavventura che è stata documentata proprio dai diretti interessati sui social. La nota influencer ed il fidanzato, nella mattinata di ieri avevano deciso di trascorrere qualche ora fuori porta e soprattutto immersi della natura. L’idea è stata di Giulia, in realtà, quella di portare il fidanzato in un agriturismo che secondo lei si trovava poco distanza da casa loro. Purtroppo così non è stato e c’è stato un imprevisto che in qualche modo ha condizionato la loro giornata. Ma cosa è accaduto nel dettaglio?

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli nella giornata di ieri, proprio nel giorno di Pasqua hanno vissuto una disavventura, documentata dall’influencer sul suo profilo Instagram. I fidanzati, che fortunatamente hanno superato la crisi annunciata lo scorso mese di febbraio, hanno optato per trascorrere la giornata di festa lontano dal clamore della città.

Gita fuori porta finita male

Giulia ha condiviso dapprima una stories in cui si trovava in auto insieme a Pierpaolo, un’auto elettrica di proprietà del fidanzato, a quanto pare un nuovo acquisto. Partiti per fare pochi chilometri, alla fine la distanza si è rivelata maggiore e di conseguenza l’autonomia dell’auto a limite. E’ stato durante il viaggio di ritorno che è accaduto l’impensabile. «Siamo rimasti appesi per strada… abbiamo trovato una torretta che, però, era scarica e ci resta pochissima autonomia. Siamo veramente nei guai tra l’altro si stanno scaricando anche i telefoni». Queste le parole di Giulia che ha così documentato questo imprevisto condividendolo con i suoi follower.

Il racconto drammatico di Giulia su Instagram

«Dopo 20 giri abbiamo trovato una torretta ma ci vogliono ancora 40 minuti per ricaricare un po’ la macchina. Abbiamo cercato disperatamente l’unico bar aperto a Bergamo e abbiamo anche elemosinato un caricabatterie. Pier sta mangiando un tost dalla disperazione, io sto leggendo L’Eco di Bergamo. A quest’ora saremmo già dovuti essere a casa calcolando che siamo partiti due ore fa… Bene ma non benissimo! Buona Pasqua anche a voi». Questo ancora quanto aggiunto da Giulia in un’altra Instagram stories. Tutto bene quel che finisce bene, nonostante le disavventure alla fine i due piccioncini sono tornati a casa.