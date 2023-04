Amici, Annalisa diretta sulla mancata vittoria nel 2011 “Ecco perchè ho perso”

0 SHARES Condividi Tweet

Amici di Maria De Filippi, la cantante Annalisa Scarrone torna a parlare della mancata vittoria nel 2011 e lo fa nel corso di un’intervista rilasciata a Il corriere della sera.

Annalisa Scarrone, oggi una delle più amate cantanti della musica italiana ha iniziato tutto ad Amici di Maria De Filippi diversi anni fa. La cantante, infatti, ha preso parte alla decima edizione del programma di Canale 5 e nonostante fosse una delle allieve più brave di quella stagione, Annalisa non ha vinto. A distanza di tanti anni, la giovane artista reduce da un grande successo è tornata a parlare del programma che ha decretato l’inizio della sua carriera artistica.

Annalisa Scarrone ricorda la sua esperienza ad Amici nel 2011

Annalisa Scarrone in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante al Corriere della sera, ricordando quello che è stato l’inizio della sua carriera. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, come tutti sappiamo, tutto ha avuto inizio diversi anni fa, esattamente nel 2011 quando Annalisa ha preso parte al programma Amici di Maria De Filippi. In quella edizione, Annalisa ha messo in mostra il suo grande talento, ma alla fine a trionfare fu Virginio Simonelli, oggi grande cantautore italiano.

La cantante svela il motivo per cui non vinse ad Amici

Nel corso dell’intervista la cantante ha voluto parlare della sua esperienza ad Amici, che ha rappresentato per lei l’inizio di questa grande avventura nel mondo della musica.“Il televoto va rispettato sempre. Guardandomi indietro penso che se avessi parlato un po’ di più magari le cose sarebbero andate diversamente. I miei inizi prima di Amici di Maria? Fieramente ho cantato a matrimoni, a sagre, in localini piccolissimi con 4 gatti, in birrerie marce. Ho fatto tutto. Tutto serve e fa curriculum”. Queste le parole di Annalisa, che effettivamente ad Amici era molto riservata e di poche parole, ben diversa dalla ragazza che è oggi.

Il ritorno di Annalisa con Mon Amour

Oggi, la Scarrone è tornata con un nuovo singolo intitolato Mon Amour che sta avendo un grandissimo successo. “Mi è successo tante volte di essere io quella che abbandonava la relazione, quella che lasciava, ma io sono anche quello che ho raccontato in Bellissima, che considero il primo capitolo di questo film musicale. Quella canzone racconta il non essere compresa, l’essere ignorata. Racconto di questo appuntamento in cui riponevo speranze, in cui mi ero proposta al meglio delle mie possibilità e poi l’incontro non si è verificato. Il classico due di picche“.

Le parole su Maria De Filippi

Non sono mancate le parole di affetto per Maria De Filippi ed a tal riguardo Annalisa ha voluto anche ricordare un momento in cui la conduttrice la rimproverò. “Maria una volta mi rimproverò duramente. Forse, dopo dieci anni, ho capito la lezione. Mi disse ‘Annalisa impara a fidarti degli altri, lascia che la tua musica cammini da sola, senza dare continuamente spiegazioni”.