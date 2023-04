Gianni Sperti, Roberta Di Capua durissima con lui “Con me si comporta così”

0 SHARES Condividi Tweet

Gianni Sperti attaccato dalla dama Roberta Di Capua. Le dure parole della donna sull’opinionista del programma.

Gianni Sperti, ex ballerino e opinionista di Uomini e Donne spesso finisce al centro delle polemiche e delle critiche. Il motivo è il seguente, ovvero il fatto che l’opinionista è sempre schietto e sincero nell’esprimere i suoi giudizi che talvolta risultano anche un pò duri. In questi giorni, il noto volto del programma di Canale 5 è stato duramente attaccato da Roberta Di Capua. Ma per quale motivo? Cosa è accaduto? Vediamo nel dettaglio.

Gianni Sperti criticato da Roberta Di Capua

Gianni Sperti è uno dei protagonisti indiscussi di Uomini e Donne praticamente da sempre. Il noto opinionista in questi giorni è stato duramente attaccato da Roberta Di Capua, una delle dame del trono over del programma di Maria De Filippi. Da quando quest’ultima è tornata nel programma, si è prefissata un obiettivo ovvero trovare un uomo con cui iniziare una storia d’amore importante, cosa che fino ad ora non le è capitato.Puntata dopo puntata, la dama è stata però attaccata e criticata dall’opinionista e così, in questi giorni Roberta si è voluta in qualche modo togliere qualche sassolino dalle scarpe replicando al veleno sul magazine ufficiale della trasmissione. “Con me è spigoloso e distante”, ha detto la dama.

Le belle parole spese per Riccardo e Armando

Ad ogni modo, nel corso dell’intervista la Di Capua ha anche parlato di alcuni cavalieri del parterre maschile del programma, spendendo delle belle parole per Armando e Riccardo, con i quali ha avuto in passato dei dissapori.“Credo che meritino di trovare la persona giusta”, ha detto Roberta, facendo questo augurio ai due cavalieri.

Il ricordo di Roberta

L’intervista è stata rilasciata da Roberta al settimanale Uomini e Donne Magazine nel giorno di Pasqua e proprio a tal riguardo, la dama ha voluto condividere un brutto legato a questa festività. Si tratta della prima Pasqua trascorsa dopo la separazione dal padre di suoi figlio, una festività che non è stata per niente bella. Il figlio in quella occasione aveva trascorso la Pasqua con il padre, e lei invece è rimasta a casa da sola. Fortunatamente, adesso le cose sono migliorate, ma Roberta ricorda quel momento abbastanza duro per lei.