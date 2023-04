I fatti vostri, Salvo Sottile lascia tutti senza parole “Enrico Mentana non credette a ciò che gli dissi”

0 SHARES Condividi Tweet

I fatti vostri, arriva l’amara confessione di Salvo Sottile su un evento tragico per il nostro paese che gli ha cambiato per sempre la vita.

Salvo Sottile è uno dei conduttori più amati di sempre, da tempo ormai al timone di una trasmissione molto importate di Rai 2, ovvero I Fatti vostri. In realtà il conduttore è al timone del programma insieme ad Anna Falchi ogni mattina tiene compagnia ai telespettatori di Rai 2. Nel corso di una recente intervista che il conduttore ha rilasciato a Gente, in questi giorni ha ripercorso un pò quella che è stata la sua carriera iniziata a 19 anni. Ha anche raccontato quello che è stato il tragico evento che purtroppo gli ha cambiato la vita professionale.

Salvo Sottile si racconta nel corso di un’intervista a Gente

Salvo Sottile, uno dei conduttori più amati di sempre in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante al Magazine Gente ed ha ripercorso i momenti più importanti e esilaranti della sua carriera, iniziata tanti anni fa. Il conduttore e giornalista ha iniziato a fare carriera esattamente a 19 anni e ancora oggi è nel pieno della sua attività. Ha ripercorso la sua carriera nel corso di questa chiacchierata ed ha anche confessato quello che è stato il tragico evento che ha cambiato per sempre la sua vita. Ci riferiamo alla Strage di Capaci. Ma per quale motivo?

L’evento che ha cambiato per sempre la sua vita

“Quel giorno mi è rimasto impresso perché non mi credeva nessuno, solo Lamberto. Enrico Mentana, invece, credeva avessi preso un granchio perché non erano uscite agenzie. Dissi: ‘È esplosa una cementeria a Capaci mi credo sia qualcosa di molto più grosso e abbiano ammazzato un giudice”. Queste le parole del conduttore, che ha voluto condividere con tutti questo ricordo, aggiungendo anche di essersi recato sul posto della devastazione e dopo aver avuto conferma da parte della polizia, richiamò Enrico Mentana portando avanti un’edizione straordinaria. Salvo si è occupato in questi lunghi anni di tanti eventi tragici del nostro paese, a cominciare dalla Strage di Capaci a finire ai crimini mafiosi che il giornalista ha documentato come inviato del Tg5.

La sua vita privata, il rapporto con il padre

Sottile ha anche condotto diversi programmi di intrattenimento e di informazione. Sicuramente la sua vita è cambiata nel corso del tempo. Nel corso dell’intervista ha anche raccontato parte della sua vita privata, ovvero l’essersi sposato, separato e poi ha anche svelato i rapporti con il padre, Giuseppe, che è un grande giornalista. “Il mio è stato un pare ingombrante [] Vivevamo a Palermo dove lui scriveva di temi delicati e cose importanti. Non mi ha mai portato ad una partita di calcio o al cinema perché lui viveva solo del suo lavoro.”