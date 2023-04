La vita in diretta, Alberto Matano non nasconde la sua preoccupazione per quanto accade in studio, poi si rivolge ai suoi autori

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, lunedì 10 aprile è andata in onda un’altra puntata de La vita in diretta ed era prevista la presenza di Morgan. Ma, poiché il cantante ha fatto un considerevole ritardo, Alberto Matano ha temuto che non si presentasse più e, per questo, è apparso abbastanza teso. Vediamo cosa è accaduto.

Morgan fa spaventare, con il suo ritardo, Alberto Matano che chiede: “Non è ancora arrivato?”

Ieri, lunedì 10 aprile nonostante fosse il giorno di Pasquetta, La vita in diretta è, comunque, andata in onda tenendo compagnia a tutte quelle persone che non si sono concesse la scampagnata con una gita fuori porta, come da tradizione, anche perché il tempo non è stato molto clemente in gran parte d’Italia.

Per la puntata di ieri era prevista la presenza, oltre a quelli di tanti altri ospiti, anche di Morgan che avrebbe dovuto lanciare la prima puntata del suo nuovo programma che è andato in onda ieri sera su Rai 2, Stramorgan.

Ma, nonostante l’orario previsto per quell’intervento fosse già passato, dell’ex frontman dei Bluvertigo non c’era traccia.

Alberto Matano non è riuscito a nascondere la sua preoccupazione e ha chiesto: “È arrivato? No? Non ancora? Allora ci sta per raggiungere Morgan“.

E, dopo ancora un po’ di attesa e tanta pazienza da parte del padrone di casa, Morgan è entrato in studio accompagnato da Pino Strabioli con il quale conduce il suo nuovo programma.

Il programma andrà in onda per quattro puntate, è appunto, iniziato ieri sera e continuerà fino a giovedì 13 aprile in seconda serata, infatti, inizia alle 23.05. Morgan ha detto così del suo programma: “Sentiremo della musica dal vivo suonata completamente live dove c’è un’orchestra dei giovani del conservatorio ed una band rock. Sono delle visite guidate, il protagonista di stasera è Domenico Modugno che si incontra con Elvis”.

Morgan sulla conduzione del Festival di Sanremo

Da qualche giorno girava voce che Morgan avesse chiesto di condurre il prossimo Festival di. Ma Morgan ha chiarito, in occasione della conferenza stampa di presentazione del suo programma Stramorgan dicendo: «Ho solo detto che se la Rai in futuro me lo avesse proposto avrei accettato perché non ho assolutamente rivali».

E, ancora: «Non è vero che ho chiesto di fare Sanremo, è vero il contrario. Non l’ho chiesto, questo lo state dicendo voi, le parole vengono stravolte».