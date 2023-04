Uomini e Donne, Armando minaccia Maria De Filippi, interviene furioso Gianni Sperti, cosa succede dopo tra i due uomini

0 SHARES Condividi Tweet

A Uomini e donne, spesso, i nervi sono tesi sia tra i corteggiatori e dame ma anche tra corteggiatori, dame e opinionisti anche perchè sia Gianni Sperti che Tina Cipollari hanno carattere da vendere e sanno molto bene cosa non permettere che avvenga all’interno del programma che ormai sentono loro a tutto gli effetti vista la loro presenza fissa decennale oltre a provare un affetto per Maria De Filippi immenso che provoca, spesso, reazioni a sua tutela. Vediamo cosa è successo nell’ultima registrazione.

Armando Incarnato minaccia Maria De Filippi, interviene Gianni Sperti

Durante la registrazione c’è stato uno scontro molto acceso tra Armando Incarnato e Gianni Sperti perché il primo ha minacciato Maria De Filippi.

Infatti, è accaduto che Armando Incarnato ha attaccato Aurora Tropea, rea, a suo dire, di aver detto che lui fosse stato provinato per entrare al Grande Fratello.

Poichè la discussione stava diventando molto accesa, la De Filippi è intervenuta per provare a sedare un po’ gli animi e ha detto così rivolgendosi ad Armando: «Sapessi quante ne hanno dette di me! Bisogna che tu ti faccia scivolare le cose addosso perché se stai in televisione è normale che le persone parlino».

Ma Armando non si è affatto calmato dopo queste parole e ha detto alla padrona di casa: «Io rimango solo se tu Maria fai una telefonata e chiedi se è vero che io ho fatto il provino del GF».

E poi ha ribadito: «Io vado via, quando tu hai la risposta allora rientro in studio».

Gianni Sperti non ha tollerato l’uso di queste parole contro la De Filippi perchè alle sue orecchie sono risultate essere una vera e propria minaccia e allora è intervenuto e ha detto: «Tu non puoi fare un ricatto del genere a Maria, se lei ti dice che ti crede».

Cosa è accaduto dopo tra Gianni Sperti e Armando Incarnato

Dopo che Gianni Sperti gli ha fatto notare, a muso duro, che si stava comportando malissimo con la De Filippi, Armando Incarnato si è calmato e non ha più parlato fino a quando i due uomini non si sono stretti la mano riportando così in studio un clima più rilassato.