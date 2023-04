Bella Ma’, Pierluigi Diaco mette in imbarazzo Milo Infante che resta senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda un’altra puntata del programma Bella Mà condotto da Pierlugi Diaco che ha ospitato Milo Infante. Diaco ha detto a Infante una frase che ha lasciato quest’ultimo senza parole. Vediamo cosa è accaduto e, soprattutto, di che frase si tratta.

Pierluigi Diaco mette in imbarazzo Milo Infante di fronte a tutto il pubblico: “Sono invidioso di te”

Ieri, nonostante fosse il giorno di Pasquetta, molte trasmissioni sono andate, comunque, in onda come La vita in diretta ma anche Bella Mà.

In studio da Pierluigi Diaco è andato Milo Infante che conduce, subito dopo Bella mà, Ore 14.00.

I due hanno chiacchierato molto e Milo Infante si è raccontato dicendo di aiutare tanto la moglie in casa, di sapere cucinare e di essere sempre molto pulito e ordinato.

A quel punto, le signore Boomer hanno dimostrato tutta la loro approvazione e stima per Infante tanto che Pierluigi Diaco, scherzando ha comunque dovuto riconoscere:

“Sono invidioso di Milo Infante perché è destinatario di tutte le attenzioni delle signore a casa ed anche qui.”

E Milo Infante è apparso un po’ in imbarazzo per tutte quelle attenzioni ma anche, nello stesso tempo, molto soddisfatto.

Milo Infante racconta anche del suo privato

Milo Infante si è raccontato molto dicendo di essere sposato con Sara Venturi, ex Miss Padania nel 1998 e di aver un bambino, Daniele di 14 anni.

Poi ha svelato anche quel è la sua canzone preferita, Il bandito e il campione di Francesco De Gregori: “Perché racconta una storia che è ancora molto attuale e racconta di ingiustizia, di disuguaglianza sociale e di tradimenti, è una canzone che ho nel cuore.”

Poi, scherzando, ha parlato del gatto di Roberta Bruzzone che qualche tempo fa aggredì la sua proprietaria proprio in diretta in trasmissione e ha detto: “Il gatto della Bruzzone? È un tipo da cui è meglio stare alla larga.”

Milo Infante contro Pierluigi Diaco

I rapporti tra Milo Infante e Pierluigi Diaco si sono, evidentemente, rasserenati ma fino a qualche tempo fa, poichè Diaco gli passava la linea sempre sforando, Infante lo aveva criticato in diretta e aveva detto così: “Ben ritrovati ai telespettatori che avranno avuto la pazienza di aspettarci. Anche oggi 14.14 potrebbe essere un titolo nuovo per la trasmissione. Ma comunque, al di là delle battute, è solo per dirvi che oggi andiamo in onda alle 14.14 e domani speriamo al nostro orario. Un ringraziamento ai telespettatori ma anche ai nostri ospiti in studio”.