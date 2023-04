Oggi è un altro giorno, Rocco Papaleo infastidito per la domanda gela Serena Bortone in diretta: “Beh, secondo te? tu che dici?”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, 10 aprile, lunedì è andata in onda, come sempre Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone che, probabilmente, per la prossima stagione, verrà sostituita.

Tra i vari ospiti è andato anche l’attore bravissimo e simpaticissimo Rocco Papaleo che ha fatto restare di ghiaccio la padrona di casa. Vediamo cosa è successo e cosa le ha detto.

Rocco Papaleo risponde con toni duri a Serena Bortone: “Beh, secondo te?”

Ieri Rocco Papaleo è stato ospite da Serena Bortone nel suo salotto di Oggi è un altro giorno per presentare il suo nuovo film, Scordati, dove c’è anche la cantante Giorgia.

Ad un certo punto, Papaleo ha risposto, alquanto seccato, alla Bortone.

Tutto è iniziato quando la Bortone gli ha chiesto: “Tu hai raccontato che da piccolo ti chiamavano ‘Quattro occhi’ perché portavi gli occhiali ecc…Era una tua fragilità questa?”

E lui, evidentemente infastidito, le ha risposto: “Beh, secondo te? Tu che dici?”.

C‘è stato qualche momento di imbarazzo e poi l’attore lucano ha continuato: “Quando ero bambino i vetri non erano sottili come adesso e quasi mi toccavano sulle gote per quanto era spessi quindi di complessi li ho avuti, tanto che ad un certo punto non li portavo più gli occhiali ed ero diventato un maleducato per il Paese perché non vedevo nessuno e non li salutavo. Non ci vedo benissimo mi mancano 11 e 14 diottrie.”

I momenti di tensione in studio

Non è la prima volta che gli ospiti si mostrano un po’ seccati per le domande che porge la padrona di casa, infatti, qualche giorno fa anche Marina Occhiena era apparsa un po’ infastidita perchè la Bortone le aveva chiesto di quando ha lasciato il gruppo de I ricchi e poveri nel 1981: “Mi spieghi se sei stata allontanata o te ne sei andata dai Ricchi e poveri?”. E la Occhiena, per smorzare, aveva risposto: “Era più gustoso per la stampa scrivere che ero stata allontanata, invece me ne sono andata io perché avevo deciso di uscire dal gruppo. Basta. Però quello che conta è che ci siamo ritrovati”.

E la Bortone: “Però tanto si è scritto e detto. C’è qualcosa che ti ha ferito in modo particolare? Qualcosa che vuoi chiarire”. E la Occhiena: “No, nulla. Grazie”.