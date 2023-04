I fatti vostri, Salvo Sottile senza parole durante l’intervista ad Alvaro Vitali: “Perché mi chiamavano Pierino”

0 SHARES Condividi Tweet

Oggi, martedì 4 aprile è andata in onda un’altra puntata de I fatti vostri, la fortunatissima trasmissione con la regia di Michele Guardì condotta da Salvo Sottile e Anna Falchi. Il programma piace tantissimo e ha un seguito di ascolti davvero molto importante. Oggi, tra gli ospiti, è andato anche Alvaro Vitali, in arte Pierino che si è molto raccontato. Vediamo cosa ha detto da lasciare il conduttore senza parole.

Alvaro Vitali sorprende Salvo Sottile: “Cosa ho fatto anni fa”

Alvaro Vitali ha concesso una lunga intervista a Salvo sottile e ha esordito così raccontando la sua vita da giovane attore: “Ne ho fatte di tutti i colori”.

L’attore romano, che ha recitato in tantissime commedie italiane raggiungendo il suo massimo successo negli anni ’70-’80 in film che lo hanno visto recitare accanto a Lino Banfi, Gloria Guida ecc, ha raccontato così: “Ero un Pierino anche nella vita perché ne combinavo di tutti i colori”.

Alvaro Vitali ha ricordato che fu addirittura Federico Fellini a volerlo tanto da fargli lasciare il posto di elettricista: “Io prendevo quindici mila lire a settimana, lui mi disse ‘vieni qui tutte le mattine, ti spogli, ti cambi e anche se non lavori prendi 30 mila lire al giorno”.

E Alvaro Vitali ha poi aggiunto: “Non mi sono più mosso da lì”.

Salvo Sottile frecciatina velenosa a Magalli: “Ora nessuno litiga più”

Salvo Sottile si è tolto qualche sassolino dalle scarpe e ha lanciato qualche frecciatina alla volta di Giancarlo Magalli che lo ha preceduto alla conduzione del programma: “All’inizio notavo che osservavano anche come mi muovevo nello studio, ma non sapevo spiegarmi il perché. Quando mi hanno proposto a fine maggio la conduzione, con il senno di poi ho pensato che sia Michele sia Giovanna avessero in mente da tempo di svecchiare il programma e di mettermi quindi alla conduzione“.

E poi ha aggiunto: “Nessuno litiga e nessuno discute, ognuno sa qual è il suo ruolo nella trasmissione e cerca di portare la giusta allegria per gli spettatori che ci seguono da casa”.

E, ancora: “Io ho preso lo spirito di questo programma per liberare la parte più leggera di me, mentre il programma ha attinto al mio spirito giornalistico”.