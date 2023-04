Isola dei famosi, Predolin fuori di sè, la frase che dice a Cristina Scuccia

0 SHARES Condividi Tweet

Predolin si è già lasciato andare ad uno sfogo sull’Isola dei famosi. Ma per quale motivo? Cosa è accaduto?

Isola dei famosi, a poche ore dall’inizio è già caos. Uno dei naufraghi ha già fatto scoppiare una bufera sull’isola e si è lasciato andare ad uno sfogo subito dopo le nomination ricevute. Stiamo parlando di Marco Predolin, il quale non ha accettato le nomination ricevute e si è sfogato subito dopo. Ma cosa è accaduto?

Isola dei famosi, è già caos e bufera dopo la puntata iniziale

E’ iniziata da poche ore la nuova edizione dell’Isola dei famosi ed è già polemica. La prima puntata è andata in onda nella giornata di lunedì 17 aprile, come sempre condotta da Ilary Blasi che per l’occasione si è presentata con un look strepitoso, diverso dal solito. Al suo fianco Vladimir Luxuria ed Enrico Papi che ha preso il posto di Nicola Savino. La prima puntata ha riscosso un grande successo, ovviamente in termini di ascolti.

Marco Predolin si sfoga dopo la nomination

A poche ore dall’inizio del reality però, ecco che sull’Isola è scoppiata la prima bomba. Sono state le nomination a scatenare una vera e propria bufera. Marco Predolin infatti, si è lasciato andare ad uno sfogo durante il daytime, che è andato in onda ieri 18 aprile su Canale 5. Marco Predolin e Helena Prestes, sono stati nominati. Alessandro Cecchi Paone e Simone Antonini si sono aggiudicati la vittoria della prova leader. Il conduttore subito dopo si è scagliato contro il gruppo delle chicas durante una chiacchierata con Cristina Scuccia.“Il primo nominato, il “cucù” della compagnia. Io ho capito in questi giorni che c’era qualcosa con le donne, hai capito?” mentre Cristina, l’ex suora ha voluto rassicurare Marco, dicendo di non averlo nominato.

Predolin a Cristina Scuccia “Dio perdona, Predolin no”

A nominarlo sono stati Pamela Camassa e Claudia Motta, Helena Prestes, Corinne Clery e Fiore Argento. Marco ha fatto sapere che molto probabilmente a condannarlo è stata la sua eccessiva sincerità oltre che il fatto di non ipocrita. Predolin si è risentito e rivolgendosi all’ex suora ha detto “Dio Perdona, Predolin no”. Nonostante l’Isola sia iniziata da poco, le tensioni di certo non sono mancate e non sono altro che un preludio di ciò che accadrà nelle prossime settimane.