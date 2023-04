L’Isola dei famosi, Alessandro Cecchi Paone: “Mediaset mi ha voluto per un motivo ben preciso”

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandro Cecchi Paone all’Isola dei famosi insieme al fidanzato. Il conduttore prima di partire svela perchè Mediaset lo ha fortemente voluto.

Alessandro Cecchi Paone è uno dei concorrenti di questa edizione dell’Isola dei famosi che è appena iniziata. E’ stato dato il via al reality lo scorso lunedì 17 aprile 2023 ed è già scoppiata qualche discussione in Honduras. Ad ogni modo, la partecipazione di Alessandro ha fatto parecchio parlare e per questo motivo, poco prima di partire Cecchi Paone ha rilasciato un’intervista a Nuovo tv, svelando il perchè Mediaset l’ha voluto in questa edizione del reality di Canale 5.

Alessandro Cecchi Paone all’Isola dei famosi svela perchè è stato voluto dalla produzione

Alessandro Cecchi Paone è uno dei concorrenti dell’Isola dei famosi. Sicuramente è uno dei personaggi più noti di questa edizione del reality di Canale 5. Poco prima di partire per l’Honduras, lo stesso ha rilasciato un’intervista a Nuovo tv, svelando il motivo per cui Mediaset l’ha fortemente voluto a Cayo Cochinos. Nel corso di questa chiacchierata ha anche aggiunto che è stata la produzione a chiedergli di prendere parte al reality insieme al fidanzato Simone Antolini.

Il conduttore prima di partire per l’Honduras rilascia un’interessante intervista

“Mediaset voleva un po’ di cultura in questo reality. Ed ecco perché hanno spinto per avermi. Ci tenevano molto a farmi partecipare insieme al mio compagno Simone Antolini. Un bel messaggio, anche se dovrebbe essere un dato acquisito che esistono ‘le’ famiglie e non ‘la’ famiglia”. Queste le parole del noto conduttore e divulgatore scientifico che proprio nel corso della prima puntata ha festeggiato l’anniversario con il suo fidanzato e per l’occasione la produzione gli ha fatto trovare una bottiglia di spumante.

Alessandro e il fidanzato festeggiano l’anniversario sull’Isola

“Grazie per questo omaggio, siamo qui a brindare al nostro anno insieme. Simone mi dà così tanto e insieme siamo felicissimi. Adesso brindiamo anche alla salute di tutti quelli che ci vogliono bene. Festeggiare qui a L’Isola è davvero bello quindi vi ringrazio. Noi siamo prontissimi all’avventura“. Queste le parole di Alessandro pronunciate nel corso della puntata dell’Isola.