Alessandro Cecchi Paone su Felicissima Sera di Pio e Amedeo “Bravi e simpatici? Questione di gusti”

Pio e Amedeo, alla conduzione di Felicissima sera, piacciono molto ma c’è anche chi non apprezza la loro comicità e di questo ne ha parlato Alessandro Cecchi Paone sulla rivista Tv Di Più all’interno della quale segue una rubrica. Vediamo quali sono state le parole del lettore che li ha criticati, il perchè e la risposta di Alessandro Cecchi Paone.

Un lettore: “Pio e Amedeo non mi piacciono, li trovo volgari”

Pio e Amedeo, da sempre, dividono il pubblico, c’è chi li ama tantissimo, si diverte delle loro battute e li trova molto spiritosi e c’è, invece, chi non li ama affatto e li trova, al contrario, piuttosto volgari.

Loro stanno terminando anche questa stagione del loro show, Felicissima sera con l’ultima puntata che andrà in onda stasera venerdì 7 aprile e un lettore della rivista Di Più Tv al cui interno Alessandro Cecchi Paone segue una rubrica ha scritto così: “Possibile che Pio e Amedeo vengano considerati bravi e simpatici? Io li ho trovati volgari e provocatori seguendo Felicissima sera”.

Alessandro Cecchi Paone: “Pio e Amedeo non piacciono? Questione di gusti”

Alessandro Cecchi Paone ha risposto così al lettore che muoveva tale critica: “E’ questione di gusti, io non mi unisco alle sue critiche durissime a Pio e Amedeo”.

Però, anche lui ha mosso una critica al duo: “L’impostazione incentrata sul politicamente scorretto ha il suo perché, tuttavia rischia di diventare un alibi per strappare facili risate”.

Qualche puntata fa destò molto clamore la dichiarazione che Michelle Hunziker fece proprio a Pio e Amedeo che le chiesero a proposito dell’ex marito, Eros Ramazzotti: “Qual è il segreto di questa amicizia?”, e lei senza esitare rispose: “Ci vogliamo bene. Abbiamo una figlia e stiamo diventando nonni, poi a me piace l’armonia”, ma Pio e Amedeo non furono contenti della risposta e, con insistenza, le chiesero ancora: “Tu e Eros, nei momenti di singletudine, qualche richiamino lo avete mai fatto?”. e Michelle: “Beh ogni tanto sì. Ma così, per educazione”, salvo poi rimangiarsi tutto: “Non è vero dai! Tra l’altro Eros adesso è anche innamorato e fidanzato”.

Per l’ultima puntata di stasera sono previsti, come al solito, tantissimi ospiti a cominciare da Paolo Bonolis a Diletta Leotta, Antonella Clerici, Il Volo, Nek e Francesco Renga, Giovanna Civitillo, Biagio Antonacci.