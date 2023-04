Simone Coccia e Stefania Pezzopane si sono lasciati, interviene Barbara D’Urso

0 SHARES Condividi Tweet

Oggi a Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ha voluto mandare un bacio e un saluto alla coppia che da qualche giorno non è più tale, quella formata da Simone Coccia e Stefania Mezzopane. Vediamo cosa ha detto la D’Urso ai due ex fidanzati che negli anni hanno sempre destato molto scalpore a causa del loro fidanzamento e da più parti si stentava anche a credere che la loro unione fosse reale e non, piuttosto, un modo solo per far parlare di loro.

Vediamo cosa ha detto Barbara D’Urso.

Barbara d’Urso, dopo che ha saputo che Simone Coccia e Stefania Mezzopane si sono lasciati ha detto: “Mando loro un grosso abbraccio”

Oggi a Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ha parlato della coppia formata da Simone Coccia e Stefania Pezzopane che ha reso nota la rottura del loro fidanzamento dopo nove anni e ha detto: “C’è una notizia che a me dispiace un po’…Davvero…E riguarda Simone Coccia e Stefania Pezzopane…Io ho seguito da vicino questo grande amore…Si sono lasciati…”.

E poi ancora: “Mando loro un grosso abbraccio …

Io mando un abbraccio grande a Simone, ma naturalmente ne mando uno grandissimo a Stefania Pezzopane, che è una donna stupenda e sensibilissima…”

Poi la d’Urso ha anche voluto aggiungere, parlando sempre della Pezzopane: “Starà sicuramente bene, ma le storie d’amore importanti quando finiscono lasciano sempre una ferita nel cuore…”

Barbara D’Urso fa gli auguri di Pasqua a tutto il suo pubblico e dà l’appuntamento a dopo le feste

Barbara D’Urso, nel dare l’appuntamento a dopo le feste ha detto: “Buona Pasqua, ma anche Buona Pasquetta perchè per la prima volta quest’anno non andremo in onda lunedì…Potremo stare un giorno di più con i nostri cari…Sono felice perchè sapete che c’è qualcuno con cui vorrei stare quel giorno…”

E chiaramente si riferiva alla sua nipotina, la cui nascita l’ha tenuta nascosta per tanto tempo per la riservatezza che contraddistingue i suoi figli. Infatti, la d’Urso ha sempre detto che i figli non vogliono in alcun modo far parte dello spettacolo né, tantomeno, essere messi in mezzo alla vita lavorativa della famosissima mamma alla quale, però, sono legatissimi.

La nascita della nipotina è stata divulgata dopo un bel po’ che era avvenuta proprio per tutelare la loro privacy.