Simona Ventura lascia tutti senza parole: “Ho 800 abiti e 500 paia di scarpe, ecco perchè”

Simona Ventura ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno sorpreso i suoi follower, infatti, la bravissima conduttrice che vediamo accanto a Paola Perego la domenica di Rai due a condurre “Citofonare Rai 22” ha dichiarato di possedere tantissimi vestiti e scarpe. Vediamo cosa ha detto nel particolare.

Simona Ventura: “Possiedo 800 vestiti e 500 paia di scarpe”

Simona Ventura, amatissima conduttrice, ha svelato di avere molti capi di abbigliamento: “Ne ho tantissimi, 800 vestiti e 500 paia di scarpe. La moda è ciclica e ho imparato che non si butta mai niente”.

E poi ha spiegato meglio in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni: “Li conservo in un magazzino”.

Poi ha anche detto che la figlia Caterina, ogni tanto, prende qualcosa dal suo immenso guardaroba: “Cate non è interessata a tutto. I jeans, per esempio: i miei modelli a vita bassa non li metterebbe perché ora vanno quelli a vita alta”.

Simona Ventura sta per sposare Giovanni Terzi

Simona Ventura, dopo diverse relazioni e un matrimonio con l’ex calciatore Stefano Bettarini dal quale ha avuto due figli, Giacomo e Nicolò, sta per sposare il giornalista Giovanni Terzi ma a questo proposito ha detto: “Ogni volta che in passato abbiamo fissato una data è successa una sciagura: prima la pandemia, poi la guerra. La sveleremo a ridosso dell’evento. E sì: mi piacerebbe che la mia testimone fosse Paola Perego”.

E poi ha aggiunto: “Con Giovanni conviviamo già da quattro anni. Noi siamo innamorati e i nostri figli si vogliono bene. Il matrimonio rafforzerà l’unione della famiglia”.

Simona Ventura ha mostrato tutta la sua sensibilità quando, qualche giorno fa, ha riportato alcune notizie di cronaca, di violenza e di solitudine e ha detto: “In questi ultimi giorni sono successe tante cose brutte, per non dire assurde. Sarà la comunicazione frenetica dei nostri tempi, sarà che per me è sempre scioccante che delle persone muoiono per nulla. O in casa da mesi senza che a nessuno venga in mente di cercarle. Io sento il bisogno di fare qualcosa, perché in un mondo che ha questa indifferenza non ci vorrei stare”.