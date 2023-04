Felicissima Sera, Paolo Bonolis lascia il pubblico incredulo, la sua dichiarazione è davvero inaspettata

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, venerdì 7 aprile, Paolo Bonolis è stato ospite del programma di Pio e Amedeo, Felicissima sera e, in quell’occasione, oltre a scherzare con i due padroni di casa su molte tematiche, ha anche detto al suo pubblico che, a breve, tra due anni, si ritirerà dalla televisione e farà altro. Vediamo tutti i dettagli.

Paolo Bonolis: “Tra due anni lascerò la tv”

Paolo Bonolis, ieri venerdì 7 aprile è andato ospite da Pio e Amedeo per l’ultima puntata di questa stagione di Felicissima Sera. I due padroni di casa gli hanno chiesto quando ha intenzione di ritirarsi dalle scene e Bonolis, lasciando tutti senza parole, ha risposto così

: “Penso che tra due anni basta, poi ci sarà un’altra vita in cui divertirmi ancora di più”.

Poi i tre lanciato delle frecciatine a come Alfonso Signorini conduce il Grande fratello vip e alla domanda su chi sarà il suo erede, Bonolis si è alzato dalla poltrona e ha detto: “Il mio erede sarà …”. Pio e Amedeo gli hanno chiesto il motivo di quel comportamento e Bonolis, al veleno, ha risposto così lanciando una frecciatina alla volta del programma: “Facciamo come al GF Vip e in tutte le altre trasmissioni… Nelle nuove trasmissioni si scrive meno perché aspettano 6 ore il responso”.

Pio e Amedeo chiedono a Paolo Bonolis informazioni sulla sua vita privata

Pio e Amedeo hanno cercato di carpire informazioni dettagliate sulla vita privata del loro ospite e gli hanno posto questa domanda: “Davvero tu e tua moglie vivete in due case separate?” e Bonolis ha risposto che hanno comprato un appartamento nel palazzo accanto a quello in cui vivono : “Sì, stiamo allargando la casa in modo che ognuno abbia il suo spazio. Dormiremo separati, altrimenti perché lo staremmo facendo?” e a quel punto i due gli hanno chiesto: “Ma quindi, con la distanza che tenete in casa, fate ancora Bim Bum Bam?” e Bonolis prima ha riso e poi ha risposto un bel si.

Pio e Amedeo, con la solita irriverenza, gli hanno hanno chiesto come poteva definire il suo matrimonio con un titolo di uno dei suoi programmi: “Tira e molla, Affari tuoi o Avanti un altro?”. E Bonolis ha risposto: Tira e molla.