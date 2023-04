L’Isola dei Famosi, appena rivelato il nome della 5° naufraga, nel web si scatena il caos, tutti in rivolta

0 SHARES Condividi Tweet

Sta per partire una nuova edizione de L’Isola dei famosi condotta, anche quest’anno, da Ilary Blasi che sulle prime pareva non volesse accettare la conduzione dopo il periodo difficile che ha passato a causa della separazione dal marito, Francesco Totti ma che poi ha accettato, pare, dietro insistenza della sua grande amica Silvia Toffanin. Un po’ alla volta si stanno rivelando i nomi dei concorrenti ma, quando è stato svelato il nome della quinta concorrente, sui social si è scatenato il caos. Vediamo di chi si tratta e il motivo di questa rivolta.

Svelato il nome della quinta naufraga, sui social scoppia il caos

Dal 17 aprile inizierà una nuova edizione de L’Isola Dei Famosi che andrà in onda, come al solito, su Canale 5.

Ieri, venerdì 7 aprile è stato svelato il nome della quinta concorrente: Nathalie Caldonazzo e sui social è scoppiata una bufera perchè i nomi dei concorrenti sono sempre gli stessi, infatti Nathalie Caldonazzo ha partecipato all’Isola anche nel 2017, poi a “Temptation Island” nel 2019 e anche, come se non bastasse, al “Grande Fratello Vip” nell’edizione 2021/2022. E il pubblico si è detto stanco di vedere sempre le stesse persone nei reality.

L’inviato di De L’Isola dei famosi, Alvin

Anche quest’anno l’inviato del programma sarà il grande amico di Ilary Blasi, Alvin e il programma lo ha annunciato così: “Avevate dubbi? Stessa storia, stesso posto, stessa Isola… e ovviamente il nostro Alvin”, mentre gli opinionisti in studio saranno Enrico Papi e Vladimir Luxuria.

Sui social tanti sono stati i commenti positivi per la presenza di Alvin, c’è chi ha scritto: “Unico e professionale senza ombra di dubbio. Preciso e scrupoloso, onesto”, oppure “Unico elemento valido” e anche “Unica certezza della vita” e ancora, “Alvin sempre una garanzia, lo guardo solo per lui”.

I nomi sicuri dei partecipanti già annunciati sono: Alessandro Cecchi Paone con il suo compagno Simone Antolini, Marco Mazzoli e Paolo Noise e poi

Marco Predolin, Christopher Leoni, Cristina Scuccia e Claudia Motta. E, ancora, Andrea lo Cicero, Gian Maria Sainato, Alessandra Drusian, Fabio Ricci, Helena Prestes, Pamela Camassa, Corinne Clery, Nathaly Caldonazzo e Fiore Argento.

Altri, ancora da svelare.