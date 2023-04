Tommaso Zorzi a ruota libera: “Ecco perchè non mi state vedendo più in tv”

0 SHARES Condividi Tweet

Tommaso Zorzi da tempo non si vede in tv e questo ha fatto parecchio preoccupare i suoi fan. Adesso a rompere il silenzio è stato proprio. Ecco cosa ha rivelato.

Tommaso Zorzi nell’ultimo periodo è praticamente sparito dalla tv e questo ha fatto parecchio preoccupare i suoi fan che si sono chiesti che fine abbia fatto. L’ex vincitore del Grande fratello vip di qualche edizione fa, ha letteralmente conquistato il cuore di tutti e sui social continua ad essere parecchio seguito. Subito dopo la sua esperienza all’interno del reality di Canale 5 ha continuato a lavorare in tv, ma adesso sembra essere sparito nel nulla. Che fine ha fatto?

Tommaso Zorzi assente dalla tv

Tommaso Zorzi in quest’ultimo periodo è praticamente sparito dalla tv e questa sua assenza misteriosa ha fatto parecchio preoccupare i suoi fan. In molti si chiedono che fine abbia fatto Zorzi, anche se comunque l‘ex vincitore del Gf vip continua ad essere molto attivo sui social. Ricordiamo che ha preso parte al reality di Canale 5 di due anni fa, vincendolo e subito dopo è stato opinionista all’Isola dei famosi ed ha anche preso parte a diverse puntate del Maurizio Costanzo show.

Ma non finisce qui, visto che Zorzi è stato anche uno dei protagonisti di una trasmissione andata in onda su Discovery, ovvero Drag Race Italia, Tailor Made e Questa è casa Mia. Il suo futuro professionale ad oggi però, è piuttosto incerto. I programmi su Discovery sono praticamente chiusi e Drag Race Italia è passato a Paramount+. E quindi, Zorzi cosa farà?

L’ex vincitore del Gf vip interviene per tranquillizzare i fa

A fare chiarezza al riguardo è stato proprio lui che è intervenuto per dire come stanno le cose.“Presto vi comunicherò grandi novità, questo per me è l’anno del cambiamento: palestra, patente, vita lavorativa, amici. Sono in metamorfosi e non vedo l’ora di condividere con voi i miei nuovi progetti che sono molto fighi. Se non ve ne parlo non è perché non ci sono, ma perché deve essere tutto fatto con i dovuti modi ed i dovuti tempi. Ci sono grandi cose in serbo per me”. Insomma, Tommaso non è per niente scomparso e nei suoi piani e programmi c’è anche la tv.

Le parole di Zorzi

“Sul mio futuro televisivo se ne sono lette davvero di ogni tipo. Volevo semplicemente dire che esiste gente che questo lavoro lo prende anche abbastanza sul serio e si riserva di non fare nulla per dei periodi, in modo da riunirsi con le proprie persone e i propri collaboratori per capire cosa si vuole fare nella vita, cercare di buttare giù una strategia e lavorare in un tal senso”. Tommaso ha sottolineato che non è detto che per forza bisogna strafare e non è nemmeno necessario dover esserci per forza a tutti i costi in ogni cosa. Ma di quali novità sta parlando Tommaso?