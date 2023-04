Tomaso Trussardi compie quaranta anni e Michelle Hunziker va alla sua festa, il web esplode di like

0 SHARES Condividi Tweet

Tomaso Trussardi compie 40 anni un traguardo molto importante. Michelle Hunziker gli fa gli auguri sui social e poi prende parte alla festa in villa.

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker di nuovo vicini, in occasione del compleanno del noto imprenditore e rampollo della casa di moda italiana. Questo fa capire che tra i due è tornato il sereno. In realtà è da un pò di tempo che si parla di un riavvicinamento tra i due, ma adesso queste foto lo hanno confermato. Ma come stanno le cose tra i due?

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker più vicini

Tomaso Trussardi ha compiuto 40 anni, un traguardo davvero molto importante per l’imprenditore raggiunto nella giornata di ieri, giovedì 6 aprile. Sui social tantissimi amici e colleghi hanno voluto fare gli auguri a Tomaso, ricoprendo la sua bacheca ci auguri e complimenti. Tra i tanti messaggi anche quelli di Michelle Hunziker, l’ex moglie che ha pubblicato tra le sue Instagram stories un collega dei foto di Tomaso insieme alle loro figlie Sole e Celeste ed ai cagnolini di famiglia. Nella didascalia di questo college, la conduttrice ha scritto “Happy birthday daddy”.

Michelle fa gli auguri all’ex marito sui social

Tomaso ha ricondiviso questo post, aggiungendo anche delle faccine con gli occhi a cuore. Sono in tanti a sperare che tra i due possa essersi un riavvicinamento, ma sostanzialmente le cose non sembrano essere così. Dopo la fine del loro matrimonio, i due hanno tentato un riavvicinamento che però non sembra sia andato a buon fine. Anche la stessa Michelle, durante un’intervista a Verissimo ha parlato della fine del suo matrimonio con Tomaso. “È un grande dolore quando finisce un amore. Hai fatto un investimento emotivo, ci hai creduto tantissimo e quando questo progetto fallisce è un dolore per tutti. Però è anche importante comprendere che il tempo guarisce tutto”, aveva detto Michelle.

La conduttrice presente al party di Tomaso per i suoi 40 anni

Ad ogni modo, Michelle è stata anche presente alla festa di compleanno organizzata da Tomaso in una villa a Bergamo. Sui social sono apparse diverse foto del party e di conseguenza anche di Trussardi insieme alla sua ex moglie. In alcune delle foto con la torta, si intravedono anche le figlie Sole e Celeste. Insomma, c’è stata proprio una reunion di famiglia che di certo fa capire come i rapporti siano piuttosto distesi tra i due ex.