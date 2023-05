Opinionista lascia tutti senza parole: “Mi restano pochi mesi, sono molto malata”

0 SHARES Condividi Tweet

Michela Murgia, la scrittrice racconta il suo dramma e la malattia “Ho un tumore. Mi restano pochi mesi”. Ecco le sue parole.

Michela Murgia, la nota opinionista nelle scorse ore ha fatto un annuncio shock che ha lasciato tutti davvero parecchio sconvolti. La donna ha confessato di essere gravemente malata e di avere soltanto poco tempo a disposizione. Ma cosa è accaduto alla Murgia e quali sono state le sue parole?

Michela Murgia, la confessione shock sulla malattia

Michela Murgia, nota scrittrice ed opinionista italiana in questi giorni ha rilasciato un’intervista al Corriere della sera che ha davvero lasciato tutti piuttosto senza parole. La nota blogger ha infatti confessato di essere gravemente malata, una malattia dalla quale non può guarire, nemmeno sottoponendosi ad un’operazione. Purtroppo la Murgia ha un tumore al rene. “Le metastasi sono già ai polmoni, alle ossa, al cervello. Ho un tumore al quarto stadio. Mi rimangono mesi di vita“. Queste le parole della Murgia che hanno davvero sconvolto tutti quanti.

Il dramma della scrittrice e opinionista

Ad ogni modo, Michela ha dimostrato di essere tanto coraggiosa, definendo il cancro come un complice della sua complessità e non un mostro da distruggere. “Non posso e non voglio fare guerra al mio corpo, a me stessa”, ha poi aggiunto la Murgia che come possiamo immaginare purtroppo sta vivendo un vero e proprio dramma. La scrittrice ha confessato di essere affetta da un carcinoma al rene al quarto stadio e che le rimangono davvero pochi mesi di vita. In passato la Murgia ha già dovuto affrontare una battaglia simile, avendo avuto un cancro al polmone, ma fortunatamente era ad uno stadio precocissimo.

Il retroscena sulle sue relazioni sentimentali

Nel corso della stessa intervista, poi, la Murgia ha raccontato di aver affrontato un periodo abbastanza duro e buio nella sua vita, in cui ha avvertito odio nei suoi confronti. Questo è accaduto quando ha visto per la prima volta il suo nome sui muri, quando è stata insultata in coda al supermercato. Riguardo la sua vita privata, Michela ha anche raccontato un retroscena inedito sulle sue relazioni sentimentali. “Lasciai un uomo dopo che mi disse che sognava di invecchiare con me in Svizzera in una villa sul lago. Una prospettiva tremenda”.