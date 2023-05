Amici, tra Emanuel Lo e la Celentano volano parole grosse, “Di cosa hai bisogno tu”, in studio cala il gelo

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri sera è andata in onda la semifinale di Amici 22 che quest’anno, come d’altronde ogni anno, è stata ricca di colpi di scena, liti e tensioni tra gli insegnanti a capo delle squadre. Come ultima lite della semifinale di questa stagione, il pubblico ha assistito a quella tra i due insegnanti di ballo, Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Vediamo cosa è accaduto e cosa si sono detti i due creando in studio anche momenti di grande imbarazzo.

La lite tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo

Ieri, sabato 6 maggio è andata in onda la semifinale di Amici 22 e ciò che è accaduto, tra le altre cose è stata una lite molto accesa tra Emanuel Lo e Alessandra Celentano.

La puntata è iniziata con un guanto di sfida tra Isobel e Maddalena sull’hip hop e a richiederlo è stata Alessandra Celentano che ha avuto anche l’idea di spiegare che le sue lettere sono un modo di aiutare Maddalena: “Sto facendo terapia a Maddalena”.

Ma a queste parole Maria De Filippi ha reagito chiedendole se credeva di essere una psicoterapeuta mentre Emanuel Lo ha fatto una dichiarazione molto pesante: “Tu la terapia devi farla a te stessa non a Maddalena” ma poi, come se non bastasse, ha anche aggiunto: “Dovresti cambiare lavoro perché lo stai facendo malissimo”.

La lite tra Emanuel Lo e Alessandra Celentano non si placa

Ma la lite tra Emanuel Lo e la Celentano ha assunto toni sempre più accesi, infatti il ballerino di hip hop ha detto: “Avresti dovuto evitare questa frase, la sana competizione è bellissima”.

Poi quando la Celentano ha detto che Maddalena passa in secondo piano rispetto all’amica, Emanuel Lo ha risposto: “Tirare ancora fuori questa cosa è inappropriato. Secondo me avresti dovuto evitare questa frase perché metti in cattiva luce anche la tua allieva. E’ la tua vita, la sana competizione è bellissima.”.

Poi ha preso la parola Cristiano Malgioglio che ha detto:“Io stasera avrei voluto dare un dolore alla Celentano ma devo dire che Isobel ha avuto più forza”.

In gara dunque c’erano: Angelina, Mattia, Maddalena, Aaron, Isobel e Wax.

Quando la Celentano ha etichettato Maddalena come una “gattina” e dunque che mai arriverà al livello di Isobel, Emanuel Lo le ha risposto: «Tu usi sempre parole dure nei confronti dei ragazzi e questo metodo di insegnamento non ti porterà mai da nessuna parte».