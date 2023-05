Verissimo, Bianca Atzei umiliata dopo l’ospitata da Silvia Toffanin, sui social i commenti sono terribili

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, sabato 6 gennaio, Bianca Atzei, neo mamma del piccolo Noah, è andata ospite da Silvia Toffanin insieme al suo compagno Stefano Corti e, terminata l’ospitata, sui social, si è scatenato un polverone di commenti umilianti. Vediamo cosa è accaduto.

Bianca Atzei umiliata per il viso ritoccato

Ieri, Bianca Atzei è andata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo insieme al compagno Stefano Corti ma sui social c’è stata una pioggia di commenti negativi perché la bravissima cantante è apparsa, agli occhi di molti, con il viso fortemente ritoccato.

E così si sono sprecati commenti del tipo: “Quanto silicone la Atzei” ma anche: “Bianca Atzei o Steffy Forrester?”, oppure: “Ma Bianca Atzei si è trasformata in Guendalina Tavassi?” e, ancora: “Da Bianca Atzei a Nina Moric è un attimo”.

Poi c’è chi ha scritto: “Ma cos’è successo a Bianca Atzei?“, “Che è successo alla faccia?”, poi qualcuno ha anche scritto: “Come rifarsi male il viso, in onda ora su Verissimo”, “Non può averlo fatto un chirurgo, dev’essere stato un macellaio, con tutto il rispetto per i macellai che fanno dei lavori fatti meglio”, “Bianca troppa plastica”, “Perché ti sei tutta tirata? Eri meglio prima”.

Il compagno di Bianca Atzei racconta un aneddoto che riguarda Iva Zanicchi

Stefano Corti, fidanzato della Atzei e inviato della trasmissione di Italia 1, Le Iene ha raccontato alla Toffanin un aneddoto molto divertente su Iva Zanicchi: “Posso dire una cosa che non ho ancora mai raccontato? E’ successo quando c’eravamo appena fidanzati…L’altra volta che sono venuto qua mi vergognavo di raccontarlo…”.

E poi ha iniziato il racconto che riguarda il cancello della casa di Iva Zanicchi: “Facevo retromarcia…Il cancello probabilmente non ha retto il contraccolpo ed è caduto anche tutta la cinta di mura tipo domino…”. Poi ha raccontato che, appena si è reso conto del danno, si è molto spaventato e ha deciso di fuggire e la Toffanin gli ha chiesto tra le risate: “Ma come? Sei scappato?”. Ma poi ha detto che ha riparato il cancello e se l’è cavata con una battuta alla Zanicchi: “Le ho detto: ‘Una donna come te ad 80 anni, una carriera incredibile, cosa potevo regalare se non un cancello nuovo?’”.