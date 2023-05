Verissimo, Silvia Toffanin botta e risposta con Diletta Leotta: “Non mi sei sembrata bravissima”, e la Leotta: “E allora dammi tu qualche consiglio”, imbarazzo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda un’altra puntata di Verissimo il programma del sabato pomeriggio di Canale 5 dove, tra i tanti ospiti, c’è stata anche Diletta Leotta in dolce attesa.

Silvia Toffanin, ad un certo punto della chiacchiera, le ha fatto una battuta un po’ cattivella. Vediamo cosa è successo e cosa la padrona di casa ha detto alla sua ospite.

Silvia Toffanin a Diletta Leotta: “Non ti ho vista ferrata”

Ieri nel salotto di Silvia Toffanin è andata Diletta Leotta che tra qualche mese diventerà mamma per la prima volta.

Silvia Toffanin, che prima di andare in onda con la solita puntata di Verissimo del sabato pomeriggio ha anche fatto una diretta per l’incoronazione di Re Carlo, ha intervistato Diletta Leotta e le ha detto di averla vista nella trasmissione di Pio e Amedeo, Felicissima Sera.

Diletta Leotta ha annuito spiegando che i due avevano provato, in quell’occasione, ad insegnarle come prendersi cura nel modo migliore della sua bambina appena nascerà e, per far fronte a tutte le necessità della piccola e, a quel punto, la Toffanin le ha detto: “Non ti vedevo molto ferrata onestamente…Hai fatto un po’ di prove adesso? Hai comunque tempo per organizzarti…”.

E allora Diletta Leotta le ha chiesto: “Dammi qualche consiglio”.

Poi Silvia Toffanin ha fatto vedere al pubblico quella clip di Felicissima sera a cui si riferiva e ha detto così: “Comunque i pannolini si mettono in un certo modo…C’è tutta una sacralità, che ancora…Almeno fino all’ospitata da Pio e Amedeo…Non avevi…”.

La risposta della Toffanin

A quel punto Silvia Toffanin, dopo che la Leotta le ha chiesto aiuto le ha risposto: “Dopo facciamo un corso…Ti manderò un video…”.

La Leotta ha spiegato che lei è la più piccola di quattro fratelli: “Hanno fatto tutto loro, ed io non ho fatto niente…Sono sempre stata la piccola di casa…”.

Diletta Leotta rivela come ha preso la notizia della sua gravidanza

Diletta Leotta ha poi rivelato alla Toffanin come ha preso la notizia della gravidanza: “Inizialmente è stato uno grande choc … Era la vigilia di Natale…Ho fatto un test, ero con lui in diretta al telefono…Non riuscivo a parlare…Io sono stata senza parole per una giornata intera…”.

Però poi ha anche detto che ora è felice e rilassata: “Me la sto godendo…”.