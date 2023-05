Lorella Cuccarini diretta su Emanuel Lo: “Cosa siamo io e lui insieme”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, sabato 7 maggio è andata in inda la semifinale di Amici 22 e c’è sta anche un’accesissima lite tra i due insegnati di ballo, Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, la prima per aver detto di essere terapeutica per i ragazzi e il secondo per averle risposto a tono che è lei ad aver bisogno di un terapeuta e che il suo lavoro lo fa malissimo. Insomma, sono volate parole grosse e i due ballerini ed insegnanti non se le sono di certo mandate a dire. Lorella Cuccarini, che ad Amici balla in un modo molto sensuale con Emanuel Lo, ha deciso di svelare come lei vede questi balletti. Vediamo cosa ha dichiarato.

Lorella Cuccarini dice la sua sui balletti con Emanuel Lo

Lorella Cuccarini ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Gente in occasione della quale ha rivelato cosa pensa dei balletti che fa ad Amici con Emanuel Lo: “Insieme facciamo dei balli in cui c’è una carica sensuale e ci esprimiamo bene. Siamo carismatici, esplosivi. Se mio marito è geloso? Mai stato geloso … Mio marito non è affatto geloso, non lo siamo mai stati l’uno dell’altra. Gli piace vedermi ballare, si diverte. Non c’è bisogno di fare ingelosire il partner per mettere pepe in un lungo legame. Sanremo 2023? Alle prove sono caduta e ho toccato con il volto il pavimento! Mi avevano ripresa con il telefonino e ho pubblicato il video”.

Lorella Cuccarini: “Nel 2022 ho dovuto togliere la tiroide”

Lorella Cuccarini, sempre nella stessa intervista, ha svelato cosa le è accaduto nel 2022, per un sospetto tumore ha dovuto togliere la tiroide e ha preso diversi chili. Con sei chili in più ha detto: “Sinceramente non mi sentivo a mio agio … Lo scorso anno un nutrizionista mi ha detto che stavo sbagliando”.

Poi ha anche svelato: “Ho appena fatto un cameo in una serie che, credo, uscirà in autunno. Non posso dire di più, se non che mi sono divertita e sono onorata di aver girato accanto a un grande attore italiano”.